Успенская призналась в чувствах к женатому красавцу: В Новый год с надеждами

В инстаграм-аккаунте Любови Успенской появился снимок, на котором она запечатлена вместе с 32-летним Алексеем Воробьевым. На кадре видно, как королева шансона нежно прильнула к певцу. Мужчина немного склонил голову и, как и артистка, закрыл глаза.
Смотря на кадр, можно предположить, что Любовь Залмановну и Алексея связывает нечто большее, чем просто дружба. На особенные чувства намекает сама певица. Она отметила, что стала чаще встречаться с Воробьевым на съемках. "Может эти встречи не случаи?ны? Уходим в Новый год с прекрасными надеждами на лучшее", – загадочно высказалась Успенская.
Интернет-пользователи, вопреки предрассудкам, отметили, что Любовь Заламановна и Алексей хорошо смотрятся вместе. Некоторые пришли в восторг от милой фотографии знаменитостей. "Любви все возрасты покорны", – написал фолловер артистки.
Напомним, недавно, если верить слухам, Алексей Воробьев тайно сочетался узами брака. Якобы исполнитель хита "Сумасшедшая" женился на докторе Наталье Зубаревой. Несколько недель назад девушка сообщила о том, что беременна.
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