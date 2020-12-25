"Обрести умиротворение": дочь сделала заявление после жесткой ссоры с Успенской

В начале года Любовь Успенская оказалась в центре неприятного конфликта. Ее дочь пришла в студию телевизионной программы и сообщила на всю страну, что мать запирала ее в ванной и чуть ли не пыталась убить, а также оказывала серьезное психологическое давление.

Тогда певица была настолько шокирована поведением Татьяны Плаксиной, что отреагировала крайне резко. Впоследствии девушка извинилась перед ней, но отношения так и остались натянутыми, окончательного примирения не случилось.

Сегодня дочь Любови Успенской опубликовала трогательную фотографию с исполнительницей. "Время бежит неумолимо, и я хочу пожелать каждому правильно зафиналить год! Забыть все обиды, разрушающие нас изнутри и обрести умиротворение. God bless us!" – написала она.

Подписчики сразу же начали благодарить девушку за правильные слова, а также попытались выяснить, что происходит у них со звездой. Однако нашлись и скептики: "Что-то не верится, что ты готова простить", "Не может быть, что помирились", – писали они. Татьяна Плаксина пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Любовь Успенская ранее говорила, что, по ее мнению, дочь приходит на различные передачи только ради денег. Казалось бы, девушка живет в роскошной квартире в США, что еще нужно? У Татьяны проблемы с наркотиками. Сама Любовь Успенская считает, что на состояние дочери повлияла авария. Два года назад Татьяна упала с велосипеда и сильно повредила голову и лицу. Тогда у Плаксиной появилось множество комплексов, связанных с внешностью.

