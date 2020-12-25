Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Пятница
25 декабря
Лента новостей
12:26
"Что за мракобесие?": Валерия взорвалась из-за травли
12:26
Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить
12:05
Терпение лопнуло: взбешенный Прилучный ответил избившему его бизнесмену
12:03
В 42 выглядит на 20: Летучая раскрыла секрет молодости
12:00
В Красноярске злоумышленник избил упавшую на улице женщину
11:41
Сенсационное заявление Цымбалюк-Романовской: Предлагали за миллион броситься на мертвого Джигарханяна
11:29
Гороскоп для Козерогов на 2021 год
11:25
Число заразившихся COVID-19 в России достигло почти 3 миллионов
11:23
"Не брезгуют ничем": Ярмольник раскрыл печальную правду об актерах
11:15
"Обрести умиротворение": дочь сделала заявление после жесткой ссоры с Успенской
11:12
Куликова о браке с Матросовым: Мы совершили роковую ошибку
11:02
Самолет из Лейпцига планирует экстренно приземлиться в Нижнем Новгороде
10:36
Снимавшую проституток в борделе звезду Первого вызвали к Эрнсту
10:34
Систему уравнивания пенсий в России раскритиковали: Зачем платить страховые взносы?
10:33
"Это для эстетики": Харламову сделали обрезание
10:26
"Остались только ее грустные глаза": звезда фильма "Москва слезам не верит" изменилась до неузнаваемости
10:23
Анна Плетнева из группы "Винтаж": Любите себя, верьте в чудеса и будьте сильными
10:08
Галкин остался доволен: ненасытный Басков кувыркался в койке сразу с двумя
10:04
Пентагон готовится помешать Трампу сорвать инаугурацию Байдена
09:49
"Я этого не вынесу": жена выгнала из дома умирающего от рака Филозова
09:40
"Год выдался сложным": помощник оправдал поведение разведенного Алибасова
09:12
У "танцующего миллионера" родилась дочь с волчьей пастью
08:53
"Я не знаю, как с Вами общаться": вскрылись неожиданные детали отношений Билана и Пугачевой
08:45
Лукашенко пристал к школьнице с расспросами во время праздника
08:17
Стало известно о повышении цен на аренду жилья в 2021 году
06:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 декабря 2020 года
04:04
"Не верила, что год может так погано закончиться": Гузеева в шоке от появления рэпера Моргенштерна на "Давай поженимся"
02:05
Разговоры о Пугачевой и Киркорове возвышают людей – психолог
23:58
Литвинова восхитила россиян кошачьей грациозностью: Бесподобна
22:05
В МИД Украины отреагировали на обвинения Лукашенко в подстрекательстве
20:39
Мистика: светская львица повторила смерть звезды "Битвы экстрасенсов"
20:38
Воробьев объявил 31 декабря выходным днём в Московской области
20:24
Сменился лидер списка самых богатых россиян
20:00
Госпитализированный с коронавирусом мужчина убил соседа по палате из-за молитвы
19:48
Андрей Григорьев-Апполонов бросил беременную звезду "Дома-2" и женится на пенсионерке
19:46
Петросян задолжал налоговой крупную сумму из-за Степаненко
19:25
Мишустин рассказал о своей детской мечте
19:11
Российский миллиардер из списка Forbes умер от коронавируса
18:29
Ученые предупредили о росте смертности в 2021 году из-за нового штамма COVID-19
18:28
"Скоро встретимся": вдова Джигарханяна забрала букет с его могилы домой
18:28
Собянин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем в Москве
18:11
"Поражены легкие": опасный недуг сразил Галустяна
17:56
Престарелая любовница Шаляпина оттаскала Калашникову за волосы: Пошли вон
17:45
Куда россияне хотят отправиться в новогоднее путешествие
17:43
"Выльет цистерну помоев": Харламова предостерегли от подлости Асмус
17:41
Копия бабушки: дочь Глаголевой впервые показала лицо новорожденного сына
17:36
"За полночь вели разговоры": Путин и Мишустин "круглосуточно" решали проблемы с коронавирусом
17:30
Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года
17:06
Мерьем Узерли из "Великолепного века" сделала заявление накануне родов
16:57
Наконец-то! Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская набросилась с обвинениями на престарелую экс-супругу Джигарханяна
"Сын участвовал в ограблении": вдовец раскрыл тайну семьи Легкоступовой
Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы
Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – политолог Гращенков
"Скоро встретимся": вдова Джигарханяна забрала букет с его могилы домой
Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком
Шоу-бизнес

"Обрести умиротворение": дочь сделала заявление после жесткой ссоры с Успенской

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале года Любовь Успенская оказалась в центре неприятного конфликта. Ее дочь пришла в студию телевизионной программы и сообщила на всю страну, что мать запирала ее в ванной и чуть ли не пыталась убить, а также оказывала серьезное психологическое давление.
прочитано 405 раз

Тогда певица была настолько шокирована поведением Татьяны Плаксиной, что отреагировала крайне резко. Впоследствии девушка извинилась перед ней, но отношения так и остались натянутыми, окончательного примирения не случилось.

ПО ТЕМЕ

Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу

"Крыша у нее съехала": Успенская раскрыла тайну неадекватного поведения дочери

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Сегодня дочь Любови Успенской опубликовала трогательную фотографию с исполнительницей. "Время бежит неумолимо, и я хочу пожелать каждому правильно зафиналить год! Забыть все обиды, разрушающие нас изнутри и обрести умиротворение. God bless us!" – написала она.

Подписчики сразу же начали благодарить девушку за правильные слова, а также попытались выяснить, что происходит у них со звездой. Однако нашлись и скептики: "Что-то не верится, что ты готова простить", "Не может быть, что помирились", – писали они. Татьяна Плаксина пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Любовь Успенская ранее говорила, что, по ее мнению, дочь приходит на различные передачи только ради денег. Казалось бы, девушка живет в роскошной квартире в США, что еще нужно? У Татьяны проблемы с наркотиками. Сама Любовь Успенская считает, что на состояние дочери повлияла авария. Два года назад Татьяна упала с велосипеда и сильно повредила голову и лицу. Тогда у Плаксиной появилось множество комплексов, связанных с внешностью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 25 декабря 2020, 11:15 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Не знаю, как сейчас? Но криворотая и сама любила " муку" занюхать. И делала это при дочери. От осинки не ждите апельсинки. Зачем на зеркало пинять, коль морда кривая?
Гость
Ответить
Ни сама шепелявая, а тем более ее шальная наркоманка-дочь россиянам не интересны!
1

Популярные темы форума

Политика

В МИД Украины отреагировали на обвинения Лукашенко в подстрекательстве
Депутат Рады Гончаренко заявил об уничтожении Зеленским института президентства на Украине
Происхождение "шрама" на шее у Путина объяснили
Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

Шоу-бизнес

Снимавшую проституток в борделе звезду Первого вызвали к Эрнсту
"Это для эстетики": Харламову сделали обрезание
"Остались только ее грустные глаза": звезда фильма "Москва слезам не верит" изменилась до неузнаваемости
Галкин остался доволен: ненасытный Басков кувыркался в койке сразу с двумя

Проишествия

Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Копия бабушки: дочь Глаголевой впервые показала лицо новорожденного сына

Мальчику уже полгода

Шоу-бизнес

Литвинова восхитила россиян кошачьей грациозностью: Бесподобна

Звезда снялась для глянца
Шоу-бизнес

Разговоры о Пугачевой и Киркорове возвышают людей – психолог

Эксперт считает, что эти артисты будут всегда обсуждаемыми

Шоу-бизнес

"Не верила, что год может так погано закончиться": Гузеева в шоке от появления рэпера Моргенштерна на "Давай поженимся"

Кумир молодежи в очередной раз всех удивил

Гороскоп

Гороскоп для Козерогов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года
Гороскоп для Стрельцов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+