"Выходит замуж тетя Лиза!": Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой

25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух не скрывали своих отношений. Они не стали делать тайну и из бракосочетания. Актриса выложила видео из ЗАГСа в своем "Инстаграм". Все-таки, это у нее первая свадьба, и тут не обходится без свадебных фотографий на память и белого платья – по всем правилам. Стоит отметить, что Арзамасова волновалась во время официальной церемонии, а в конце и вовсе заплакала.
Телеведущий Иван Ургант не мог промолчать по поводу такого яркого события и поздравил молодоженов в стихах. Он сделал это не без иронии, как и всегда в его шоу "Вечерний Ургант".
"Выходит замуж тетя Лиза, // Кто мог такого ждать сюрприза!" – со смехом протараторил Иван Ургант.
Впрочем, ходят слухи, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились гораздо раньше. В начале декабря актриса засветила в своем микроблоге кольцо на безымянном пальце. По некоторым данным, ювелирное украшение стоит порядка 600 тысяч рублей.
В окружении пары подозревают, что их отношения начались еще в 2012 году, когда Лизе было всего 17. Именно тогда Авербух дал ей роль в своем ледовом шоу.
Напомним, летом этого года Авербух и Арзамасова засветились вместе на отдыхе. Отрицать отношения они не стали.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Телеконференция