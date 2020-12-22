"Выходит замуж тетя Лиза!": Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой

20 декабря стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились. Об их романе говорили еще летом. Теперь же весь российский бомонд говорит об этом событии. Не остался в стороне и Иван Ургант.



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