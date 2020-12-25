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Сожитель избил сестру Меган Маркл

Сожитель избил сестру Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Прикованная к инвалидной коляске сводная сестра Меган Маркл угодила в очередной скандал. На этот раз все закончилось более чем серьезно.
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Скандальная сводная сестра герцогини Сассекской Меган Маркл Саманта Грант часто скандалила с родственницей. Она яростно ненавидела ее и даже по каким-то причинам считала позором семьи.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Все проблемы идут из детства. Неприязненное отношение Саманты Грант к младшей сестре началось еще до ее рождения. В 1964 году 20-летний Томас Маркл женился на юной красавице Розалин, но потом бросил ее. Супруги не смогли сохранить отношения даже ради дочери Саманты, и в скором времени Томас представил девочке ее "новую маму". Это была женщина, которая родила Меган. Сейчас жизнь 56-летней больной склерозом Саманты полна перипетий и скандалов. На днях она подверглась домашнему насилию, пишет Daily Mail.

Женщина захотела ночью в туалет и разбудила своего партнера 62-летнего Марка Филлипса, чтобы тот помог ей подняться. Мужчина так рассвирепел, что дал ей пощечину. Пострадавшая вызвала полицию. Филлипс попытался скрыться с места преступления, но его поймали, а потом отпустили под залог. В следующем году Саманте и ее спутнику предстоит судебное разбирательство.

Ранее Саманта обвиняла сестру Меган Маркл в нежелании помогать финансово отцу. Также она обещала написать книгу о Маркл, после которой принц Гарри точно с ней разведется.

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Автор: 25 декабря 2020, 16:05 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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Двойник Маркл показала роскошные формы

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