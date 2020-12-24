"Маркл выглядит лучше": Миддлтон публично унизили

Профессиональный врач-косметолог Джулиан де Сильва заявил, что Меган Маркл является одной из самых привлекательных представительниц королевской семьи. Черты лица герцогини на 88,7% соответствуют принципу золотого сечения.
"Жена принца Гарри выделяется среди всех благодаря красивой симметрии лица, – рассказал журналистам эксперт, – Из всех ныне живущих членов британской монаршей семьи Меган оказалась ближе всех к идеалу".
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обладает менее выдающейся внешностью. Ее черты лица на 86,6% соответствуют древнегреческой формуле. "У жены принца Уильяма слабо выраженный подбородок", – унизил ее эксперт.
Примечательно, что самой привлекательной была признана принцесса Диана. Она близка к совершенству на 89%. "У нее прекрасная форма лица, хорошие брови, красивый лоб", – приводит слова Джулиана Express.co.uk.
Отметим, что эксперты по красоте не в первый раз сталкивают лбами Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Ранее "Дни.ру" сообщили, что герцогиню Сассекскую назвали самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа.
Пользователи спрашивали в поисковике о ее средствах ухода более одиннадцати тысяч раз. Количество запросов о макияже герцогини Кембриджской составило всего девять тысяч.
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