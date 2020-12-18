Пандемия изменила жизнь привыкших к роскоши принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Некоторые считают, что Кейт Миддлтон – холодная и неэмоциональная женщина, которая постоянно соблюдает королевский протокол и пытается во всем угодить королеве Елизавете II. Друзья герцогини Кембриджской уверяют: это ошибочное мнение.
На самом деле частная жизнь супруги принца Уильяма не имеет ничего общего с дворцовым бытом. Кейт – настоящая хозяйка в доме, отметила ее приятельница в беседе с журналистами. Миддлтон занимается уборкой, готовит еду и проводит много времени с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи.
В свободное от домашних забот время герцогиня Кембриджская занимается спортом и проводит онлайн-конференции. Кроме того, жена Уильяма с удовольствием проводит время в интернете: делает покупки в онлайн-магазинах и смотрит видеоуроки на "Ютуб" по созданию прически и макияжа.
Обычно образы для Кейт Миддлтон придумывали профессионалы, но в этом году ей самой пришлось наводить макияж и укладывать волосы. Судя по тому, как сейчас выглядит супруга принца Уильяма, просмотр обучающих видео на "Ютуб" был для нее весьма полезным времяпрепровождением.
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