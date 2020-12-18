Пандемия изменила жизнь привыкших к роскоши принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон в основном живут за городом, поскольку нет необходимости в их пребывании в роскошном дворце. Из-за пандемии коронавируса все приемы и церемонии отменены, а значит, герцог и герцогиня Кембриджские смогли все время посвятить себе и детям.

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