"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза": вскрылось темное прошлое Цивина и Дрожжиной

Знакомые юриста и актрисы подозревают, что глубинной причиной скандальной истории с наследством Алексея Баталова являются несбывшиеся мечты Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.
Так, много лет назад пара отправились жить во Францию в надежде обрести там счастье. Но как они не старались втереться в доверие местного светского общества, заручиться поддержкой им было трудно. По словам знакомого четы, тогда Цивин даже занимался продуктовым магазином и закупал сухофрукты. Кроме того, он рассчитывал сделать бизнес на паленых джинсах. Однако никто не захотел ввязываться в незаконные сделки с юристом.
"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза" – так их называли в 90-е", – поделился Шота Чиковани. По его словам, тогда Михаил любил поиграть в "крестного отца".
Через некоторое время супругам пришлось вернуться в Россию. Тогда Дрожжина стала устраивать субботники для пожилых актеров и со многими сблизилась, а Цивин вовремя поспевал с договорами ренты. Пара заботилась о стариках, а после их смерти получала квартиры.
Как оказалось, Цивин и Дрожжина давно занимаются теневым бизнесом и наживаются на родных умерших коллег. Супруги уверяют, что они никогда не хотели ничего плохого – лишь помочь одиноким старикам и бедным родственникам.
Напомним, разбирательство по делу Баталовых продолжается. В случае, если мошенничество Цивина и Дрожжиной будет доказано, паре грозит серьезный тюремный срок. Близкие к семье люди опасаются, что основной удар придется именно по артистке, а ее муж-юрист выйдет сухим из воды.
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