"У меня даже нет зубов": онкобольную Волкову избил любовник

В эфире шоу "Пусть говорят" Первого канала Юлия Волкова рассказала о новом несчастье. Не так давно она встретила мужчину, который жил в Турции. Двоих детей артистки возлюбленный принял хорошо. Однако в какой-то момент певица поняла, что их роман обречен.
Кроме того, тогда Юлия Волкова узнала, что у нее рецидив рака. Звезда группы t.A.T.u решила выяснить отношения по телефону. Она объяснила любовнику, что разрывается между ним и детьми, что устала от постоянных перелетов. При этом ей предстояла очередная операция.
Сначала исполнительнице показалось, что мужчина спокойно отреагировал на ее решение. Через полгода он позвонил Юлии Волковой с предложением расставить все точки над "i" и пригласил погостить на лето ее детей. Примечательно, что у пары было совместное жилье.
Юлия Волкова отпустила дочь и сына вместе с няней в Турцию, а потом приехала и сама. И вдруг произошло ужасное. На улице певицу с няней и детьми кто-то окликнул, а затем на нее посыпались удары. Как объяснила знаменитость, любовник ее приревновал.
"Кровища течет, челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов", – поделилась жуткими воспоминаниями артистка. У звезды затем диагностировали перелом лицевого сустава. Певицу прооперировали, собрав лицо буквально по частям. Ей поставили четыре пластины и 16 болтов.
Полтора месяца Юлия Волкова питалась через трубочку. Однако в полицию обращаться она не стала. Оказывается, ревнивец до сих пор звонит ей с угрозами. Напомним, несколько лет назад звезде поставили диагноз: "рак горла". К счастью, болезнь вовремя обнаружили, но во время операции по удалению опухоли певице повредили голосовой нерв.
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