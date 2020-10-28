Волкова из t.A.T.u. возвращается в шоу-бизнес после борьбы с тяжелым недугом

Журналистам стало известно, что Юлия Волкова задействована в новом проекте, который скоро покажут на федеральном телеканале. В этом шоу принимают участие некогда известные артисты, по каким-то причинам прервавшие карьеру.
По словам близкого друга Волковой, она стала самой молодой вокалисткой, появившейся на съемках этого проекта. Певица долго размышляла над своим участием, ведь ее голос только-только окреп. Но авторы шоу заверили: сложного репертуара у Юлии не будет.
Напомним, восемь лет назад Волкова узнала, что у нее рак щитовидной железы. При удалении опухоли врачи повредили гортанный нерв, поэтому у Юлии пропал голос. После этого певица перенесла еще несколько операций. Последнюю – в этом году в США.
В беседе с журналистами композитор Александр Войтинский, который был близко знаком с "татушками", отмечал, что песни группы звучат на разрыв, и Юлия надорвала связки из-за них, а опухоль, вероятно, стала следствием. Голосовой аппарат Лены Катиной смог выдержать такую нагрузку, потому что был приспособлен к этому, считает он.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
А у вас жены дома убираются?
изменой за измену
Моя жизнь кончена...
Как называется женщина "бабник"?