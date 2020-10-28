Волкова из t.A.T.u. возвращается в шоу-бизнес после борьбы с тяжелым недугом

На протяжении долгого времени Юлия Волкова из группы t.A.T.u. не выпускала новые песни и не выступала. Певица занималась лишь своей личной жизнью и здоровьем. Но теперь 35-летняя звезда 2000-х решила вернуться на сцену.

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