Волкова из t.A.T.u прервала молчание на фоне слухов о тяжелой болезни

Звезда показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта доказательство того, что не больна опасной инфекцией. Экс-солистка группы t.A.T.u продемонстрировала результат своего теста на COVID-19 с отрицательным значением.
"Вместо тысячи слов", – написала Юлия Волкова в ответ на подозрения журналистов, ранее заподозривших, что у нее коронавирус. Доказав, что здорова, исполнительница отправилась на шоппинг. Поклонники вздохнули с облегчением, ведь слухи в Сети заставили их переживать за ее судьбу.
Ранее концертный директор Юлии Волковой не подтвердила информацию о болезни знаменитости. Катерина Дорош заявила, что тест дал отрицательный результат, и сейчас певица находится дома. "Чувствует себя хорошо", – отметила представитель экс-солистки группы t.A.T.u. Она добавила, что была сильно удивлена новостям о болезни Волковой.
Напомним, в конце октября стало известно, что артистка планирует свое триумфальное возвращение. После нескольких лет затворничества звезда решила начать все сначала. По слухам, в ближайшее время Юлия Волкова примет участие в проекте одного из федеральных каналов.
Как писали "Дни.ру", голос исполнительницы только недавно вернулся в норму. Восемь лет назад певица узнала, что у нее рак щитовидной железы. Во время операции был поврежден гортанный нерв, из-за чего начались проблемы с голосом.
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