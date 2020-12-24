"Скоро встретимся": вдова Джигарханяна забрала букет с его могилы домой

На днях исполнилось 40 дней со дня смети актера Армена Джигарханяна. Его вдова Татьяна Власова не может смириться с его уходом и хочет пойти вслед за ним...

Вдова Армена Джигарханяна просит Всевышнего, чтобы поскорее уйти к своему мужу на тот свет. Она не может смириться с его смертью. Татьяна Власова до последнего дня заботилась о муже и не может оправиться от горя его потери.

Стоит отметить, что перед смертью Армен Джигарханян хотел еще раз жениться на своей бывшей супруге, но так и не успел. Татьяна Власова жалеет об этом, а также сетует, что муж не приходит к ней во сне.

"Я теперь ночью не сплю, смотрю в окно: шторы раздвинуты, и я вижу хмурое небо, которое он не любил никогда. Часы идут, а небо такое же", – сказала Татьяна Власова в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Иногда к женщине приходят странные мысли. Она думает о том, что скоро и сама умрет. Вдова Армена Джигарханяна часто ходит на могилу к мужу.

"Мало осталось. Скоро встретимся… Один цветочек хочу собой домой взять", – сказала Власова.

Стоит отметить, что брать цветы с могил домой нельзя. Это плохая примета, которая означает, что в этом доме тоже скоро будет покойник. Но Татьяна Власова, видимо, не верит в приметы, а может быть, наоборот, хочет поскорее дожить свой век.