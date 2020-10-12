Родившую Ковальчук сняли со слезами на глазах

Юлия Ковальчук поделилась радостной новостью. Популярная певица принимает поздравления.

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отмечают важную дату – день рождения ее дочери Амелии. Девочке уже три года. Однако еще никто из представителей прессы никогда не видел малышку. Популярный исполнители тщательно оберегают наследницу от назойливого внимания журналистов. Ни Ковальчук, ни Чумаков ни разу не выкладывали фотографий дочки, не выводили ее на светские мероприятия.

Но в честь дня рождения Юлия Ковальчук решила сделать исключение. Она опубликовала фотографию, сделанную сразу после родов. На снимке артистка запечатлена лежащей на кровати с новорожденной, запеленутой и в шапочке, девочкой. Видно, что на глазах Юлии замели слезы.

"Кто бы что ни говорил, но счастливее момента рождения своего ребенка в жизни нет) Мой ангел, Амелечка, будь лучше и счастливее, чем мы, как говорит наш папуля, и лишь молю, чтобы ты жила под мирным небом, Боженька оберегал от невзгод твою ранимую душу, а мы с папой всегда будем рядом)🙏 С днем рождения, моя маленькая принцесса (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к имениннице Юлия Ковальчук.

Отметим, что пока Алексей Чумаков не сделал публикации, посвященной дочери. Зато в начале месяца выложил фотографию со свадьбы. Он поздравил Юлию Ковальчук, отметив, что они в браке семь лет, а вместе и того больше – 12 с половиной. "Люблю!" – коротко заявил популярный певец. Многочисленные поклонники поздравили артистов как со свадьбой, так и с днем рождения дочки.

Ранее в интервью Алексей Чумаков признавался, что они с Юлией Ковальчук мечтают о втором ребенке. Однако они не строят планов, надеясь на Божью волю. Отметим, что о беременности певицы было неизвестно очень долго. Юлия тщательно скрывала свое интересное положение и даже улетела в Испанию.