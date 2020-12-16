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Дело зашло в тупик: семья Баталова отказывается принимать наследство от Цивина и Дрожжиной

Дело зашло в тупик: семья Баталова отказывается принимать наследство от Цивина и Дрожжиной

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вокруг наследства Алексея Баталова уже который месяц не утихает скандал. Адвокат Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной считает, что они имели все основания на то, чтобы решать судьбу наследства великого актера.
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Вдова и дочь писателя Алексея Баталова обвинили в мошенничестве Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Они считают, что те втерлись в доверие семьи и незаконно присвоили наследство великого актера.

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Адвокат Цивина и Дрожжиной уверен, что его клиенты ни в чем не виноваты. Пара давно намерена вернуть наследство вдове актера Алексея Баталова, но его вдова Гитана Аркадьевна по каким-то причинам отказывается.

Сначала в скандал вмешался Никита Михалков и адвокат Павел Астахов, но потом они отошли от дел. Адвокат обвиняемых Анатолий Кучерена считает, что известный режиссер не стал дальше иметь дело с разбирательством попросту за неимением никакого смысла. Ведь, кажется, что дело близится к завершению.

Но дело получило новый неожиданный поворот. Наталья Дрожжина уверяет, что с легкостью отдаст вдове Баталова и его больной дочери недвижимость. Но Гитана сама не хочет этого! Почему – стало загадкой для всех.

"Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет", – с возмущением отметил адвокат Кучерена.

По словам адвоката Цивина и Дрожжиной, дело зашло в тупик. Разобраться с заминкой можно только при очной ставке, но вдова Баталова отказывается идти на контакт.

Выходит, что сначала вдова Баталова Гитана сначала обвинила людей в мошенничестве, а потом сама же и скрылась. Получается нестыковка. По словам адвоката Кучерены, Гитана по каким-то причинам боится встречи со своими предполагаемыми обидчиками. К тому же, она постоянно путается в показаниях, что тоже тормозит процесс. Тем временем правозазитники Баталовых продолжают обвинять Цивина и Дрожжину в мошенничестве.

Впрочем, в последнее время все меньше людей верит в искренность намерений Цивина и Дрожжиной. Некоторые считают, что подозрительная парочка хотела построить дом престарелых, чтобы присвоить себе квартиры актеров-пенсионеров.

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Автор: 16 декабря 2020, 18:50 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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