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Дек. 26, 2017
просмотры: 123

Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон

567

25 декабря Меган Маркл вместе с женихом принцем Гарри, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом посетила службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк). Для выхода в свет невеста Гарри выбрала бежевого цвета классическое пальто. коричневые замшевые сапоги и модную шляпку. Пользователи Сети заявили, что Меган выглядит выигрышнее округлившейся Кейт. нарядившейся в клетчатое "пальтишко".

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