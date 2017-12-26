Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон

25 декабря Меган Маркл вместе с женихом принцем Гарри, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом посетила службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк). Для выхода в свет невеста Гарри выбрала бежевого цвета классическое пальто. коричневые замшевые сапоги и модную шляпку. Пользователи Сети заявили, что Меган выглядит выигрышнее округлившейся Кейт. нарядившейся в клетчатое "пальтишко".