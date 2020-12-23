Королева Елизавета II влезла в разборки Меган Маркл с отцом

Скандал вокруг королевской семьи разразился весной 2018 года. Отец герцогини Сассекской пожаловался, что она перестала отвечать на его сообщения и звонки. По некоторым данным, Меган Маркл обиделась на своего родителя из-за того, что он принял участие в постановочной фотосессии и получил за это гонорар.
В это же время в прессе распространились личные письма жены принца Гарри. В них она просила отца перестать давать о ней интервью и попросила оставить ее в покое. Меган также заявила, что родитель причинил ей много боли. "Мое сердце разбилось", – призналась королевская особа.
За происходящим внимательно следила Елизавета II. "Королеву беспокоило то, что ситуация выходила из-под контроля. Она хотела, чтобы конфликт разрешился, и для этого дала четкие указания своим придворным", – рассказала журналистка Ванесса Григориадис со ссылкой на источник, близкий ко дворцу.
Меган Маркл хотела сама решить конфликт с отцом и потому отказалась от помощи монарха. "Атмосфера в королевской семье была очень напряженная. В какой-то момент конфликт достиг критической точки, когда никто не мог сделать шаг", – приводит слова репортера Express.co.uk.
Отметим, что в 2020 году родитель Меган Маркл перестал давать интервью журналистам. Вероятно, герцогине все же удалось помириться с отцом.
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