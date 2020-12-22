Пережившую выкидыш Меган Маркл поздравляют с новой беременностью

Накануне в Сети появились новые снимки супружеской пары, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе. На фотографиях герцогиня предстала в мешковатой одеже. Несмотря на попытку скрыть фигуру, на кадрах отчетливо просматривается округлившийся живот.
Стоит отметить, что фото сделаны в момент, когда пара покидала здание частной клиники. Поклонники тут же начали поздравлять Меган Маркл с беременностью. Они надеются, что в этот раз супруга принца Гарри сможет выносить наследника.
Герцогиню уже не первый раз подозревают в интересном положении. В октябре бывшая актриса попросила отложить слушание по ее иску против издания Mail on Sunday на целых полгода. Заседание должно было пройти в январе 2021 года. Меган Маркл не объяснила причину, по которой решила перенести суд. Впрочем, поклонники предположили, что в конце зимы супруга принца Гарри, скорее всего, будет глубоко беременна.
Напомним, в этом году впервые за долгие годы не состоится традиционный рождественский ужин Елизаветы II. Королева решила не собирать родственников из-за пандемии коронавируса. Таким образом она намерена показать пример всем британцам, попросив их воздержаться от массовых мероприятий.
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