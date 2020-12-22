Пережившую выкидыш Меган Маркл поздравляют с новой беременностью

Меган Маркл осенью призналась, что пережила выкидыш. Супруга принца Гарри рассказала, что потеря нерожденного ребенка далась ей тяжело. Она решила поделиться своей болью, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с подобным.

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