"Можно вообще отказаться от Нового года": Леонтьев предложил странное

Валерий Леонтьев – старожил отечественной эстрады. Несмотря на возраст, 71-летний музыкант продолжает выступать и сниматься в телепередачах. После скандала с предложением отменить "голубые огоньки" артист сделал странное заявление.

В беседе с журналистами певец признался, что в начале этого 2020-го перенес операцию на спине, а в прошлом году переболел воспалением легких. Впрочем, проблемы со здоровьем не останавливают звезду от выхода на сцену. Валерий Леонтьев уже принял участие в съемках нескольких новогодних программ. Он уверен, что зрителям действительно важен подобный формат – как дань традиции.

Музыкант негативно высказался по поводу предложения Валерия Меладзе бойкотировать "голубые огоньки." "Можно вообще отказаться от встреч Нового года как от изжившего себя обычая. А можно, несмотря ни на что, продолжить в разных форматах общаться с родственниками, друзьями..." – заявил Валерий Леонтьев. Он считает, что новогодние программы объединяют поколения и напоминают людям, кто они есть и откуда.

Кстати, карьера самого Леонтьева началась как раз с "голубого огонька". В 1980-м его номер на песню "Я сегодня диск-жокей" вырезали из финального монтажа программы, так как посчитали чересчур эпатажным. О решении начальства Гостелерадио музыкант узнал уже после выхода передачи.

Впрочем, через год Валерия Леонтьева все же показали по телевизору, но уже с песней "Дельтаплан". Эта музыкальная композиция стала хитом после ротации по радио.