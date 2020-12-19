Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"

Накануне стало известно, что продюсеры телестройки на ТНТ решили закрыть проект. Выяснилось, что рейтинги "Дома-2" так сильно упали, что канал не справился с финансовой дырой. По этому поводу высказался и Владимир Познер.

Стоит отметить, что около 16 лет на просторах шоу появлялись заядлые скандалисты и любители публичных драк. Основной съемочной площадкой была "поляна" со своим "лобным местом", расположенная в Подмосковье. Участников "Дома-2" переселяли и в просторные квартиры, и на Сейшельские острова.

Ольга Бузова призналась, что сожалеет о случившемся, но никаким образом не может исправить ситуацию. По словам бессменной телеведущей, жизнь телеканала ТНТ больше не будет прежней.

Блогершу поддержала и экс-коллега – Виктория Боня. Звезда не верит в официальное закрытие проекта и надеется на финансовую поддержку добрых спонсоров. Боня добавила, что должна произойти некая трансформация, которая будет обусловлена ее появлением в новом ампула.

А вот Владимира Познера трагедия телеканала ничуть не задела. Более того, российский интервьюер даже не знаком с создателями "Дома-2", а уж тем более с участниками телестройки.

"Неужели вы думаете, что я когда-нибудь смотрел "Дом-2", учитывая, какой журналистикой я занимаюсь? Я никогда не смотрел этот проект, даже не знаю, чем там занимались", – резко высказался журналист.

Остается только гадать, стоит ли телезрителям ждать развязки событий. Или эпоха скандального проекта все же подошла к логическому завершению?