Меган Маркл вышла на связь после известия о выкидыше

Новое видеообращение Меган Маркл опубликовано на сайте CNN в разделе Heroes (Герои). На кадрах она благодарит тех, кто самоотверженно борется с коронавирусом. Речь шла о врачах и волонтерах, а также неравнодушных гражданах.
Меган Маркл подчеркнула, что что в борьбе с последствиями пандемии важно не бросать тех, кто оказался один на один с бедой и оказывать им поддержку.
"Наши соседи заботились о том, чтобы дети получали необходимое питание. А когда наиболее уязвимые группы и люди со слабым иммунитетом не могли покинуть свои дома, окружающие доставляли к их порогам продукты", – сказала Меган Маркл.
Напомним, в мае этого года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын Арчи. За несколько месяцев до этого пара отреклась от своих королевских обязанностей и улетела из Великобритании в США, где живет мама Меган Маркл. В США они планировали строить карьеру и зарабатывать самостоятельно.
Недавно стало известно, что супругам при королевском дворе нашли замену. На благотворительном мероприятии, состоявшемся во вторник в Виндзорском замке появились принц Эдвард и его жена Софи.
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