Затеявшие новое дело Меган Маркл и принц Гарри провалились

На днях британские СМИ сообщили о намерении герцога и герцогини запустить свои подкасты на популярном аудиосервисе Spotify. Принц Гарри собирался говорить о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны Вооруженных сил, а Меган Маркл планировала обсуждать с гостями тему гендерного равенства.
Согласно опросу британской компании YouGov, большинство британцев не хотят слушать подкасты членов королевской семьи. Более 77% респондентов заявили, что их совсем не интересует это. Лишь 2% опрошенных признались, что с нетерпением ждут выпуска их подкастов, передает Express.co.
Известно, что Меган Маркл и принц Гарри также стали сотрудничать с компанией Netflix, поставляющей фильмы и сериалы. Как рассказали в пресс-службе, герцог и герцогиня начали работу над несколькими проектами. Один из них – документальная лента о природе, а другой – сериал про вдохновляющих женщин.
Напомним, в начале 2020 года Меган Маркл и принц Гарри объявили об отказе от королевских титулов и полномочий. Супруги вместе с сыном Арчи переехали в США и стали вести финансово независимую жизнь. Летом в их семье произошла трагедия: у бывшей актрисы случился выкидыш.
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