"Налегает на спиртное?": любовник Бузовой вызвал оторопь

Анна Бузова наконец-то рассекретила своего избранника. Сестра певицы устроила фотосессию с бойфрендом Костей.

Недавно перенесшая инсульт девушка призналась, что ее возлюбленный не любит фотографироваться, поэтому ей пришлось уговаривать Константина.

Анна Бузова рассказала, что на протяжении всей фотосессии они смеялись, как дети. Бизнесвумен вместе со своим избранником уже много лет, у них гармоничные и счастливые отношения.

Снимки вызвали активную реакцию подписчиков сестры Ольги Бузовой. В комментариях большинство поклонников восхитились фотографиями и парой, но нашлись и те, кто раскритиковал внешность мужчины. Так, один из пользователей заявил, что Константин выглядит гораздо старше Анны Бузовой и явно злоупотребляет алкоголем.

На такие слова девушка отреагировала спокойно и с юмором. Она отметила, что Костя и правда якобы старше ее отца на 15 лет и пьет, не просыхая. Судя по всему, ей проще согласиться с едкими нападками, чем тратить нервы на хейтеров.

Напомним, что не так давно Анна Бузова перенесла инсульт. Сама девушка признавалась, что легко отделалась именно благодаря действиям своего возлюбленного, который быстро отвез ее в больницу и все это время поддерживал, будучи рядом.

