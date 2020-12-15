"Мы за свои деньги кормим этих выродков": Фадеев жаждет расстрела преступников

Продюсер опубликовал видео с подписью "Домашнее насилие. Почему вы прощаете?". На кадрах он рассуждает о том, почему женщины не уходят от издевающихся над ними тиранов. В комментариях подписчица напомнила артисту про страшную историю, случившуюся на днях в Краснодарском крае. Мужчина до смерти забил возлюбленную, после чего записал видеообращение на фоне трупа. Затем он убил и несовершеннолетнего брата избранницы. Все это произошло на почве ревности.
Артист резко высказался о таких случаях. Он убежден: никто не должен содержать осужденных за тяжкие преступления. По мнению шоумена, совершившие такое люди заслужили только смертную казнь, так как иначе гражданам придется оплачивать их существование.
Он сравнил таких преступников с обезьянами и отметил, что именно насильникам и убийцам стоит угрожать расстрелом, так как в этой ситуации число трагедий сильно сократиться. Они перестанут чувствовать безнаказанность.
"А то мы за свои деньги кормим этих выродков с ПЖЗ. Надо упрочнить пожизненное на расстрел", – прокомментировал Максим Александрович. Мнения комментаторов разделились. Некоторые посчитали мысли артиста здравыми, другие заявили о недопустимости подобных мер. Были и те, кто отнесся скептически: жесткие меры не сократят преступность в стране.
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