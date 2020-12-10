"Этот жлобятник надо закрыть на титановые двери": Фадеев назвал "Дом-2" пособием по сумасшествию

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Теперь стримеру, который собрал так много просмотров на смерти другого человека, грозит лишение свободы вплоть до 15 лет. Сейчас мужчина арестован и ждет дальнейшего решения своей судьбы.
Ситуация с трансляцией видео и аудиторией, которая с удовольствием смотрела на происходящее, возмутила музыкального продюсера Максима Фадеева. Он опубликовал в своем "Инстаграм" видео, на кадрах которого рассуждает на эту тему.
Максим Фадеев назвал животными тех, кто вел трансляцию и тех, кто ее смотрел. Также он призвал привлечь к ответственности тех, кто заинтересовался процессом в прямом эфире.
Поклонники Максима Фадеева поддержали его мнение и отметили, что мир соцсетей сошел с ума, а телешоу "Дом-2" является пособием по сумасшествию. Что касается данного телепроекта, Максим Фадеев предложил кардинальное решение.
"Этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!" – заявил продюсер.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Максим Фадеев может провести Новый год в одиночестве из-за коронавирусной инфекции, которую у него заподозрили.
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