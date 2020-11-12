Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш

На церемонии награждения звезд First Ladies Awards Russia'20 Анжелика Агурбаш получила приз в номинации "Голос мира". Корреспондент "Дни.ру" поздравил певицу и поговорил с ней о детях.



У Анжелики Агурбаш было два официальных и один гражданский муж. И каждому она родила по ребенку. В итоге все наследники певицы носят разные отчества. Об их судьбе артистка и рассказала "Дни.ру".

Дочь артистки – 32-летняя Дарья Игоревна Ялинская – окончила Государственный университет управления по специальности "Менеджмент в шоу-бизнесе", работала с Тимати. "Сегодня она преподает вокал в театральной академии Олега Табакова для студентов 3 и 4 курса", – сообщила Агурбаш.

"Мой старший сын (23-летний Никита Валерьевич Ялинский – Прим. ред.) живет в Милане, работает в швейцарской компании, – улыбается Анжелика. – Правда, уже более полугода из-за ситуации в мире не видела его, но мы постоянно на связи".

Что же касается младшего – 16-летнего Анастаса Агурбаш, – то он, по словам артистки, окончил 9 классов школы и поступил в престижный архитектурный колледж. "Все мои дети выбрали непубличные профессии, – заметила артистка. – Ведь моя популярность и известность им часто мешают, потому что вынуждены попадать под софиты, под вспышки камер, а они этого не любят. Дочка у меня занимается творчеством, с ней попроще в этом плане, а оба сына совершенно не приветствуют камер, прессы, с большой неохотой, в подарок для меня, соглашаются фотографироваться".

Рассказала она и про финансовые отношения с детьми. "Взрослые дочка и сын давно уже не берут у меня ни рубля – они на полном своем обеспечении, – уверяет исполнительница. – Даже мне иногда помогают и дарят подарки. А младшего хотя я еще и содержу, но он уже потихоньку начинает сам зарабатывать. Он художник, дизайнер, и пусть небольшие, но собственные заказы у него уже есть".

Артистка пояснила, что ее старшие дети уже обеспечены и квартирами, и машинами. Но ее собственное участие в этом было минимальное – в основном они заработали сами.