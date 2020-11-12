Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Четверг
12 ноября
Лента новостей
10:19
"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой
09:57
Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд
09:33
Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
09:29
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
09:20
Российским подросткам хотят разрешить водить машину
09:03
ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса
09:02
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
08:21
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
08:19
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены
08:00
Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе
06:02
"Скучный и лживый": эксцентричный Лебедев оплевал Познера
04:00
"Вы вообще знаете, кто я такой?": хамящего Ди Каприо вытолкали в шею
01:58
"Дальше существовать не может": участница Comedy Woman шокировала поклонников
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 ноября 2020 года
23:24
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
22:36
Вузам приказали перейти на дистанционное обучение
22:31
Под Москвой арестовали подозреваемого в убийстве двух женщин
22:23
Россиянин превратился в копию Мелании Трамп
22:17
Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом
22:04
В Германии медбрат специально травил пациентов
22:03
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
21:57
Светличная впервые увиделась с внучкой после обвинений в покушении
21:53
Англичанка симулировала рак ради денег
21:22
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
20:52
Смертельный недуг подкосил здоровье Плетневой из группы "Винтаж"
20:09
Борисова призналась в изменах экс-супругу: не знает, чья дочь
19:48
Суд оставил "недееспособную" Бритни Спирс под опекой отца
19:30
В России умер самый старый десантник
19:17
Ольга Бузова рассказала о травле и поделилась мудростью с пышками
19:16
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
19:05
"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
18:42
Народные гуляния на Новый год в Москве официально отменены
18:37
Это же Трамп: жену Байдена "раздели" на глазах у всех
18:33
В Сирии атакована российско-турецкая колонна
18:20
"Взрыв в голове, пошел звон": перенесший коронавирус Краско свалился с микроинсультом
18:11
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
18:02
Пригожин назвал нецензурную брань символом русского языка
17:50
Готовьте денежки: врачи вынесли вердикт 85-летнему отцу Агутина после заражения коронавирусом
17:46
В Саудовской Аравии при взрыве пострадал иностранный дипломат
17:29
Максим Матвеев о собственной славе: Две недели ты популярен, а потом забывается
17:22
"Очень противно стало!": вскрылась наглая ложь Тарасова о деньгах
17:22
Показавший новорожденного сына Сюткин высказался о суррогатном материнстве: Устроили полную изоляцию
17:15
Озвучена причина крушения самолета под Москвой
17:03
Умер глава немецкой автономии Тюменской области
16:53
"Я на панике": Подольская заперлась дома с детьми из-за смертельной болезни
16:48
Завортнюк похвасталась дорогим подарком от молодого поклонника
16:46
"Бомба!": 49-летняя Хмельницкая предстала в кружевном белье
16:28
Анна Михалкова рассказала о пополнении в семье: Самое интересное начнется ночью
16:27
Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения
16:25
Собянин назвал сроки введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Шоу-бизнес
Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш

Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш

Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На церемонии награждения звезд First Ladies Awards Russia'20 Анжелика Агурбаш получила приз в номинации "Голос мира". Корреспондент "Дни.ру" поздравил певицу и поговорил с ней о детях.
прочитано 569 раз

У Анжелики Агурбаш было два официальных и один гражданский муж. И каждому она родила по ребенку. В итоге все наследники певицы носят разные отчества. Об их судьбе артистка и рассказала "Дни.ру".

ПО ТЕМЕ

Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе

Агурбаш рассказала о смене фамилии

Дочь артистки – 32-летняя Дарья Игоревна Ялинская – окончила Государственный университет управления по специальности "Менеджмент в шоу-бизнесе", работала с Тимати. "Сегодня она преподает вокал в театральной академии Олега Табакова для студентов 3 и 4 курса", – сообщила Агурбаш.

"Мой старший сын (23-летний Никита Валерьевич Ялинский – Прим. ред.) живет в Милане, работает в швейцарской компании, – улыбается Анжелика. – Правда, уже более полугода из-за ситуации в мире не видела его, но мы постоянно на связи".

Что же касается младшего – 16-летнего Анастаса Агурбаш, – то он, по словам артистки, окончил 9 классов школы и поступил в престижный архитектурный колледж. "Все мои дети выбрали непубличные профессии, – заметила артистка. – Ведь моя популярность и известность им часто мешают, потому что вынуждены попадать под софиты, под вспышки камер, а они этого не любят. Дочка у меня занимается творчеством, с ней попроще в этом плане, а оба сына совершенно не приветствуют камер, прессы, с большой неохотой, в подарок для меня, соглашаются фотографироваться".

Рассказала она и про финансовые отношения с детьми. "Взрослые дочка и сын давно уже не берут у меня ни рубля – они на полном своем обеспечении, – уверяет исполнительница. – Даже мне иногда помогают и дарят подарки. А младшего хотя я еще и содержу, но он уже потихоньку начинает сам зарабатывать. Он художник, дизайнер, и пусть небольшие, но собственные заказы у него уже есть".

Артистка пояснила, что ее старшие дети уже обеспечены и квартирами, и машинами. Но ее собственное участие в этом было минимальное – в основном они заработали сами.

12 ноября 2020, 09:33

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт
В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе

Шоу-бизнес

Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение

Теперь концертный директор отрицает слова Примадонны
Шоу-бизнес

Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги

Родные люди готовы друг другу горло перегрызть
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о травле и поделилась мудростью с пышками

Ведущая дала полным девушкам совет
Шоу-бизнес

"Взрыв в голове, пошел звон": перенесший коронавирус Краско свалился с микроинсультом

Актер оказался на грани

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Регионы

Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+