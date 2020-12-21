"Руки фотографу оторвать!": Мельникова напугала неестественным видом

В своем "Инстаграм" Дарья Мельникова опубликовала редкий снимок, на котором предстала вместе с двумя своими сыновьями. Напомним, у актрисы от мужа Артура Смольянинова есть пятилетний сын Артур и двухлетний Марк.
На фото актриса сидит на полу, согнув обнаженные колени. Семья играет в конструктор возле новогодней елки. Поклонники сразу определили, что старший сын похож на папу, а младший – вылитая Дарья Мельникова. Однако некоторые обратили внимание на то, что кадр выстроен неаккуратно, и ноги актрисы выглядят из-за этого неестественно.
"Руки надо фотографу оторвать. Как можно так снять женские колени?" – написала разъяренная фанатка.
В тексте публикации Дарья Мельникова рассуждала о том, чем заняться дома с детьми. Эта тема волновала многих в этом году, ведь во время режима самоизоляции труднее всех оказалось тем, у кого есть неугомонные малыши.
Напомним, актриса Дарья Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова в 2013 году. Через два года у пары родился сын Артур, а в 2018-м на свет появился Марк.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов знакомы давно. Они хорошо дружили и часто общались, но на съемках сериала "Гетеры майора Соколова" вспыхнули чувства. Муж и жена очень похожи по темпераменту, энергетике.
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