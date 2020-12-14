"Нельзя нормально нализаться": Ковальчук в компании Костюшкина удивила перекошенным лицом

Всем известно, что в этом году из-за пандемии коронавируса запрещены массовые скопления людей, в том числе многочисленные корпоративы. По решению Роспотребнадзора в новый год будут закрыты рестораны и бары. Но звезды не отчаиваются и отрываются как могут.

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