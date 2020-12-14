"Нельзя нормально нализаться": Ковальчук в компании Костюшкина удивила перекошенным лицом

Российский певец Стас Костюшкин в своем "Инстаграм" опубликовал фото со светской тусовки, на котором предстал с коллегами. Среди гостей была певица Юлия Ковальчук.
В последнее время артистка удивляет своим нравом – то опубликует фото, на котором покажется полностью обнаженной, то появится в странном виде в компании коллег...
На фото Юлия Ковальчук скривила лицо так, что фанаты подумали, что ее перекосило. Оказалось, артисты так развлекались на предновогодней встрече.
"Жаль, что сегодня такое время, даже нельзя нормально нализаться на корпорате", – написал под фото Стас Костюшкин.
Сам он при этом так и норовил лизнуть своего коллегу. Хорошо, что на фото также был муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков. Иначе поклонники заподозрили бы неладное. Ведь недаром в Сети то и дело поговаривают о расставании артистов.
Недавно Юлия Ковальчук поздравила всех подписчиков с Днем секса. В честь такого праздника она полностью разделась и порассуждала о близости и удовольствии.
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