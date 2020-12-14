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Шоу-бизнес

"Нельзя нормально нализаться": Ковальчук в компании Костюшкина удивила перекошенным лицом

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всем известно, что в этом году из-за пандемии коронавируса запрещены массовые скопления людей, в том числе многочисленные корпоративы. По решению Роспотребнадзора в новый год будут закрыты рестораны и бары. Но звезды не отчаиваются и отрываются как могут.
прочитано 271 раз

Российский певец Стас Костюшкин в своем "Инстаграм" опубликовал фото со светской тусовки, на котором предстал с коллегами. Среди гостей была певица Юлия Ковальчук.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

В последнее время артистка удивляет своим нравом – то опубликует фото, на котором покажется полностью обнаженной, то появится в странном виде в компании коллег...

На фото Юлия Ковальчук скривила лицо так, что фанаты подумали, что ее перекосило. Оказалось, артисты так развлекались на предновогодней встрече.

"Жаль, что сегодня такое время, даже нельзя нормально нализаться на корпорате", – написал под фото Стас Костюшкин.

Сам он при этом так и норовил лизнуть своего коллегу. Хорошо, что на фото также был муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков. Иначе поклонники заподозрили бы неладное. Ведь недаром в Сети то и дело поговаривают о расставании артистов.

Недавно Юлия Ковальчук поздравила всех подписчиков с Днем секса. В честь такого праздника она полностью разделась и порассуждала о близости и удовольствии.

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Автор: 14 декабря 2020, 19:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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