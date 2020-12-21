Перенесшая серьезную операцию дочь Гузеевой показала снимок с бритой головой

В отличие от Ларисы Гузеевой, ее дочь не живет публичной жизнью. Девушка лишь ведет свой инстаграм-аккаунт, где иногда появляются провокационные снимки. А недавно Ольга решила пообщаться с подписчиками и ответить на интересующие их вопросы.
Например, один из поклонников поинтересовался, какая прическа нравится дочери телеведущей: выпрямленные или кудрявые волосы. Ольга решила ответить на этот вопрос снимком. Она опубликовала фото, на котором запечатлена с бритой головой. Очевидно, что с таким образом девушка считает себя наиболее привлекательной.
Ведущая шоу "Давай поженимся!" спокойно относится к экспериментам дочери. По мнению Гузеевой, нельзя детей загонять в бессмысленные рамки. "Всему свое время", – отметила она, говоря о стиле своей наследницы.
Напомним, недавно дочь актрисы рассказала о перенесенной операции. Несколько лет назад Ольгу стали беспокоить боли в животе. Врачи обнаружили в организме девушки опухоль – аномалию, возникшую еще до ее рождения. Выяснилось: когда Лариса Гузеева была беременна, эмбрион поглотил другой. Другими словами, телеведущая могла родить близнецов.
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Дочь моя, благославляю тебя на брак