"Дом для пандемии": молодая жена испугала снимком тощего Цекало

В разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Дарина Эрвин опубликовала фото Александра Цекало в окружении елок. Очевидно, пара выбирает главное новогоднее украшение для своего дома.
На снимке Александр Цекало предстал экстремально похудевшим. Его лицо было закрыто снудом вместо медицинской маски, а из-под него выглядывали крупные глаза на исхудавшем лице.
"Хо-хо, дом для пандемии", – загадочно написала на фото модель.
Напомним, что официально свои отношения Эрвин и Цекало оформили в марте 2019 года. О романе пары стало известно тремя месяцами ранее. В ноябре журналисты сфотографировали Дарину Эрвин и Александра Цекало в одном из столичных ресторанов. Спустя месяц продюсер сообщил, что расстался с третьей женой Викторией Галушко и собирается вновь жениться.
Свадьба продюсера и его молодой избранницы была закрытой. Они расписались в Беверли-Хиллз, после чего отправились в медовый месяц, за который Цекало отдал минимум 760 тысяч рублей.
Теперь Дарина Эрвин в США занимается живописью и снимается в кино, а 59-летний Александр Цекало развивает несколько творческих проектов. Благодаря связям мужа 29-летняя Дарина Эрвин снялась в полнометражной версии сериала "Мажор".
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