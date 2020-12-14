"Дом для пандемии": молодая жена испугала снимком тощего Цекало

В начале 2019 года продюсер Александр Цекало женился в четвертый раз. Его супругой стала молодая модель Дарина Эрвин. Цекало старшее ее на 30 лет. Сейчас пара живет в США. На днях Дарина показала фото сильно изменившегося мужа.



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