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"Я уже сказала, как меня похоронить": Дрожжина готовится к смерти после угроз

Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
72-летняя звезда советского кинематографа, обвиненная в мошенничестве с наследством народного артиста СССР, погрязла в агитации клеветнических кампаний. Наталья Дрожжина крайне напугана многочисленными обвинениями и угрозами.
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После абсурдных заявлений СМИ актриса начала готовиться к самому неблагоприятному исходу. Она понимает, что сейчас ее шансы отправиться за решетку равны шансам оказаться на кладбище. К слову, женщина уже присмотрела себе погост.

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Наталья Дрожжина тяжело переживает общественное давление. Если верить артистке, публика затеяла секретную операцию, чтобы загнать ее в могилу. Поэтому она вместе со своим супругом Михаилом Цивиным практически заперлась в квартире на Кутузовском проспекте, стараясь лишний раз не показываться на публике.

"Я уже сказала, как меня похоронить. В могилу моей мамы и брата. Другого места у меня нет. Я не Баталова, я себе не купила", – заявила актриса.

Дрожжина уверена, что злостные клеветники продали совесть и честь за какие-то гроши. Михаил Львович придерживается того же мнения. Стоит отметить, что история их семьи окутана тайнами и домыслами.

Однако сам Цивин постоянно заявляет, что их жизнь похожа на открытую книгу. Супруги совершенно ничего не скрывают. По словам возлюбленного Натальи, журналисты уничтожают их, не зная действительной картины случившегося.

Напомним, у Дрожжиной уже была и потеря сознания. Как сообщил ее супруг, женщина пошла в ванную, упала и очень сильно ударилась головой. Медицинские работники заверили, что трещины нет, но актрисе стоило бы поберечься.

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Автор: 20 декабря 2020, 17:56 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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