"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план

Звездные супруги владеют не только шикарными аппартаментами, принадлежащими семейству Баталовых. Выяснилось, что в распоряжении Цивина и Дрожжиной около 18 объектов недвижимости.
Удивительно, но актриса и ее муж никак не могут объяснить, откуда у них взялись деньги на столь крупные покупки. По словам Анны Степановой, еще несколько лет назад она натыкалась на примечательную квартиру, выставленную на продажу. И только недавно риелтор-детектив выяснила, что первой собственницей этой недвижимости была Эсфирь Тобак.
Однако не стоит забывать, что заслуженная работница "Мосфильма" до глубокой старости ютилась в коммуналке и стояла в очереди на двухкомнатную квартиру. До сих пор неизвестно, каким образом вымученная жилплощадь была приватизирована Цивиным и Дрожжиной.
Многочисленная аудитория уверена, что Михаила и Наталью очень легко упечь за решетку. Подобная точка зрения связана с тем, что все сделки звездной пары зарегистрированы в Росреестре.
"Речь идет не об уголовной ответственности, а о морально-этической стороне. Обманывать людей – плохо, вводить в заблуждение – некрасиво. Но уголовно не наказуемо. Они способны избежать ответственности", – заверила Анна Степанова.
Стоит отметить, что подобные аферисты, как правило, могут похвастаться искусством общения. Риелтор считает, что они отличные психологи. Именно поэтому многие из их "жертв" верят им и по сей день.
Перспектива уголовного наказания для звездных супругов крайне мала. Даже для официального проведения почерковедческой экспертизы не хватает материала.
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