Обнищавшая Ротару ворвалась в Россию ради баснословных денег

Два года назад София Ротару не приехала на шоу "Песня года", несмотря на то, что участвовала в программе с 1973 года. Тогда артистка объяснила свой отказ введением военного положения на Украине и стремлением не провоцировать "радикально настроенных соотечественников". Сейчас все изменилось: певица приняла предложение. Сообщается, что скорее всего Ротару хочет не только выступить на телепередаче, но и поработать на корпоративах, так как ей нужны средства, чтобы содержать элитную недвижимость.
Сын исполнительницы Руслан Евдокименко владеет роскошным отелем "Вилла София" в Ялте. Стоимость номера достигает 82 тысяч рублей за ночь, а само здание является настоящим памятником архитектуры. Однако и он не пережил пандемию: официальной причиной закрытия является реновация, но многие говорят о разорении бизнеса.
Ранее Евдокименко рассказывал, что они с матерью не собираются получать российское гражданство, несмотря на бизнес и недвижимость в Крыму. Недавно продюсер Андрей Разин высказал предположение, что сын звезды не до конца честен и гражданство все же получил.
Также Ротару принадлежит шикарный особняк под Ялтой. Его площадь составляет около 400 квадратных метров, и, по некоторым данным, его строительство обошлось в миллион долларов.
В Ялте у артистки есть и большая квартира. Известно, что в в конце лета она была выставлена на продажу за 24 миллиона рублей.
Недвижимость у Софии Ротару есть и на Украине: большая квартира в Киеве, солидный особняк недалеко от столицы. Трёхэтажный дом певицы всегда привлекал внимание, по подсчетам прессы, шикарный дом стоит больше миллиона долларов.
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