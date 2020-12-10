Обнищавшая Ротару ворвалась в Россию ради баснословных денег

Как известно, Covid-19 не пощадил работников сферы культуры. Границы были закрыты, и певице пришлось отказываться от выступлений в течение нескольких месяцев. Концертный директор Ротару Сергей Лавров рассказал, что за это время певица потеряла около 40 миллионов рублей. Одно выступление артистки до пандемии стоило приблизительно 100 тысяч евро.

прочитано 1333 раза