Малолетнего убийцу отца-алкоголика объявили секс-символом и героем

Самая известная пьеса ирландского драматурга Джона Миллингтона Синга "Удалой молодец – гордость Запада" в России ставилась несколько раз и под разными названиями. Из недавних спектаклей вспоминается "Герой" Нины Чусовой в РАМТе, "Герой с дикого запада" Павла Артемьева в ТЮЗе, "Скачущие к морю" Леонида Краснова в "Театральном особняке", "Удалой молодец – гордость Запада" Владимира Золотаря в петербургском театре Комедии имени Акимова. Но мюзикл Вячеслава Долгачева в Московском новом драматическом театре – явление совершенно особенное. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.

Авторский театр Вячеслава Долгачева до сих пор славился большими серьезными формами, рассчитанными на умного, подготовленного и понимающего зрителя. Чего только стоит масштабная чеховская тетрология, которая вышла здесь в последние два сезона и охватила все пьесы Антона Павловича!..

А вот к жанру мюзикла здесь обратились впервые. Для драматического театра, где нет профессиональных певцов, это непростая задача. Но труппа справилась блестяще – спектакль "Удалой молодец – гордость Запада" ("Плейбой из Мейо"), безусловно, станет событием театральной Москвы.

В глухой ирландской деревеньке единственным интересным событием становятся чьи-нибудь похороны или драка. Жизнь тут так скучна, что ежевечерние попойки в пабе – любимое развлечение. Но вдруг мирное и однообразное течение дней нарушает появление Героя из далеких земель. Да какого! Кристофер Мехоун убил своего алкоголика-отца и сбежал с места преступления. Он боялся, что его схватит полиция, а оказался секс-символом, мечтой всех девушек округи, кумиром и мечтой. Ему несут угощения, с ним хотят дружить, за него хотят замуж...

Абсурд ситуации очень напоминает сегодняшний безумный мир, где каждый день телевизионные ток-шоу рождают новых героев. Эту дважды по пьянке изнасиловали в школе, ту трижды избил муж, третья прикинулась пианисткой и обобрала знаменитого актера, четвертая родила от женатого пожилого мужа... И только этим все они, как и Кристофер Мехоун, прославились, попали на экраны и стали героями. То, что надо скрывать, они сделали предметом своей гордости и заработка.

Про абсурдный мир вывернутых наизнанку ценностей, перевернутых с ног на голову идеалов и поставил спектакль Вячеслав Долгачев. Причем сделал это филигранно!

Главную роль режиссер доверил сыграть Игорю Андрееву, который только в этом году окончил ГИТИС, и сразу стал звездой Нового драматического театра. В 23 года сыграть в такой постановке – большая удача. Причем режиссер показывает молодого артиста в буквальном смысле со всех сторон – в одной из сцен он даже предстанет совершенно голым! И зрительницы, конечно, влюбятся в него, будут ходить просто чтобы посмотреть на это чудо.

Хотя и без того спектакль захватывает на три часа – песнями, ирландскими танцами, продуманной до мелочей сценографией, костюмами. И очень жаль, что насладиться всем этим может пока всего 49 зрителей – в театре, как и везде сейчас, 25-процентная заполняемость зала.

Когда в 1907 году комедию Синга "Герой" впервые поставили в Ирландском Национальном Театре в Дублине, грянул страшный скандал. Публика свистела, автору угрожали побоями, а пресса объявила его клеветником, безумцев и предателем. Мол, он оскорбляет ирландский народ и клевещет на ирландскую женщину.

Через два года риторика кардинально изменилась. Синга вдруг назвали великим драматургом, который своей гениальной пьесой возвеличивает Ирландию. Правда, автор к этому времени был уже мертв и похвалы не услышал. Но если бы он увидел постановку Нового драматического театра в Москве, то точно остался бы доволен. Кажется, лучше его замысел и не передать.