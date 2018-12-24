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Культура

Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы

Антон Чехов. Фото: wikipedia.org
Московский Новый драматический театр, что на улице Проходчиков близ МКАД, вниманием критиков, увы, не обласкан – мол, далеко расположен и неудобно добираться. И совершенно зря. По качеству постановок он не уступает иным театрам в центре столицы. Да и аншлаг здесь случается точно не реже – люди уважают добротный классический репертуар без матов, голых тел и провокаций на сцене. Очередная премьера – "Чехов. Проект. Версия первая. Если бы знать" – лучшее тому подтверждение.
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Ну, казалось бы, что общего у чеховского "Дяди Вани" с "Чайкой", "Вишневым садом" или "Тремя сестрами". Но режиссер постановки Вячеслав Долгачев нашел в этих пьесах, в характерах их героев, даже в отдельных репликах некий общий нерв, то настроение, которым ему захотелось поделиться со зрителями.

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Он словно бы приглашает в путешествие по провинциальным усадьбам конца XIX – начала XX веков – демонстрирует эдакую панораму русской жизни на ее излете перед историческим переломом. При этом Долгачев подчеркнуто акцентирует внимание на документальности – действие спектакля начинается в поместье Сорина в 1896 году и заканчивается в имении Раневской в 1903-м. 

Фото: Пресс-служба

В начале спектакля на сцене, помимо рояля, нет ничего – ощущение необычайной легкости, желание говорить о пустяках, типа "отчего все ходите в черном", и декламировать про "людей, львов, орлов и куропаток". Но постепенно, на протяжении трех с лишним часов, сцена постоянно наполняется вещами – столами, стульями, буфетами... А в финале рабочие вновь освобождают ее – Раневская из "Вишневого сада", как известно, продала дом и уехала жить в Париж. Похожие друг на друга персонажи, одинаковые реплики, схожие обстоятельства – все в спектакле закольцовано...

Фото: Пресс-служба

Вячеслав Долгачев десять лет, еще при Ефремове, служил режиссером-постановщикам в МХТ имени Чехова. И поэтому в нем сильны классические академические традиции художественного театра (кстати, они очень ценятся на Западе, куда режиссера то и дело приглашают ставить). Он выстраивает спектакль логично и тонко, хотя Чехова и порезал на куски, отсеяв лишнее, на его взгляд, и перемешав.

Каждое действие начинается проходом всех героев из кулисы в кулисы, ведь судьбы их переплелись, а стремление к счастью объединило. Кстати, несмотря на густонаселенность спектакля, многие актеры играют в нем по несколько ролей. И это тоже работает на идею закольцованности.

Фото: Пресс-служба

Для режиссера крайне важны детали. Если действие разворачивается в эпоху модерна, то и люстра должна быть оттуда, и шкаф. Причем там, где можно было бы обойтись бутафорией, Долгачев использует антиквариат. То же самое касается костюмов – он требует от пошивочного цеха не экономить на тканях и фурнитуре, потому что не привык работать вполруки. В итоге в "Чехове..." мы видим потрясающие платья, пиджаки и пальто у героев, точно попадающие стилем и кроем в эпоху. 

Фото: Пресс-служба

По замыслу проект будет иметь продолжение. В каждой версии покажут по одному акту из "Чайки", "Дяди Вани", "Трех сестер" и "Вишневого сада", а 47 персонажей в исполнении 29 актеров пройдут через все спектакли. И это крайне любопытно, если судить по первой части, которая впечатлила размахом и идеей. 

Фото: Пресс-служба

Автор: Феликс Грозданов24 декабря 2018, 21:34
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