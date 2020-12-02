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"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец Андрей Макаревич не признает Крым российским. Он не скрывает своей политической позиции и активно выражает ее. Однако из-за такой точки зрения артисту пришлось поплатиться своим творчеством. Но его такие дела не расстраивают. В этом вопросе он придерживается поговорки "Собака лает, караван идет".
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Музыкант Андрей Макаревич побывал в гостях у украинского пропагандиста Дмитрия Гордона и рассказал, как ему жилось все это время после признания Крыма российским.

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На музыканта обрушилась волна негатива сразу после того, как он заявил о непринятии полуострова территорией РФ. В то время, как все звезды шоу-бизнеса пели хвалы президенту России Владимиру Путину и радовались восторжествовавшей справедливости, свою политическую позицию Макаревич скрывать не стал.

Он активно участвовал в акциях солидарности с бандеровским режимом на Украине и публично говорил о том, что не признает Крым российским. К слову, такого же мнения придерживается и ведущая Ксении Собчак. Но у нее особых проблем с работой не возникло.

У Андрея Макаревича же резко сократилось число поклонников, а его концерты в России почему-то стали отменяться. Сейчас все в прошлом, говорит Макаревич. Впрочем, он всегда знал, что это вопрос времени.

"Года два – да, их стало меньше, потом это как-то все вернулось… Кто-то боялся, кому-то, кто не боялся, звонили, не рекомендовали… Собаки лают, что можно сделать?" – сказал певец.

Андрей Макаревич отметил, что многие из либеральной тусовки на его стороне и тоже не признают Крым российским. К примеру, с ним солидарен олигарх Михаил Прохоров. Он даже похвали Макаревича за его смелость и сказал, что певец даже преобразился за два года забытья – похудел и как-то помолодел.

Автор: 2 декабря 2020, 17:36 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
" Собака лает" относится к старому, никому не интересному Макаревичу! Из штанов выпрыгивает чтобы хоть как то напомнить о себе. Мерзкий склеротик!
Гость
Ответить
Езжайка ты дорогой на Украину и радуй там местных своим искусством
1

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