"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма

Певец Андрей Макаревич не признает Крым российским. Он не скрывает своей политической позиции и активно выражает ее. Однако из-за такой точки зрения артисту пришлось поплатиться своим творчеством. Но его такие дела не расстраивают. В этом вопросе он придерживается поговорки "Собака лает, караван идет".

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