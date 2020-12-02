Обезображенный побоями Павел Прилучный ушел из больницы

Недавно стало известно, что 33-летний Павел Прилучный приехал в московскую больницу с травмой головы и синяками. Оказалось, он подрался с бизнесменом в Калининграде, куда отправился для съемок фильма. По словам оппонента знаменитости, он и актер мерились силами.
Спустя сутки после госпитализации Прилучный успешно перенес операцию. Его часто навещала возлюбленная, звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Она приносила избраннику еду. Также актер заказывал блюда из ресторанов.
Говорили, что у актера серьезные повреждения. Якобы актер не сможет говорить как минимум месяц. Однако это были всего лишь слухи. Экс-супруг Агаты Муцениеце в среду, 2 декабря, поделился видео из дома. За кадром слышен его голос. Так звезда сериала "Мажор" дала понять, что ее выписали из больницы и с ней все хорошо.
Интернет-пользователям история с избиением Павла Прилучного показалась как минимум странной. По мнению некоторых, все подстроено ради пиара сериала "В клетке 2", в котором снимается актер. Возлюбленный Мирославы Карпович никак не комментирует домыслы народа.
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