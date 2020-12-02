Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского

Новым гостем программы "Судьба человека" стал актер и режиссер КВН Олег Комаров. Он рассказал, как много лет назад познакомился с Владимиром Зеленским.

Встреча произошла, когда артисту было всего 16 лет. Режиссер заявил, что в то время Вова был молодым, подающим надежды артистом. Они много раз встречались не только по работе, но и как хорошие знакомые.

Олег Комаров в эфире шоу "Судьба человека" заявил, что немного жалеет о том, что теперь вряд ли сможет просто так увидеться с Владимиром Зеленским, ведь тот теперь президент большой страны. Актер добавил, что в Украине сейчас не все в порядке.

Борис Корчевников решил прокомментировать политическую ситуацию в соседнем государстве. Ведущий шоу "Судьба человека" иронично отметил, что "режиссура хромает". По мнению продюсера телеканала "Спас", Владимиру Зеленскому сейчас очень бы помогла помощь профессионала своего дела Олега Комарова.

Напомним, герои Бориса Корчевникова часто делают в студии программы скандальные заявления. Недавно певица МакSим в эфире шоу "Судьба человека" рассказала, что потеряла ребенка, будучи уже на внушительном сроке. Девушка скрывала беременность, и в тот период переживала не лучшие времена. Организм дал сбой, спасти малыша не удалось.

Звезда призналась, что после аварии, неурядиц в личной жизни и потери ребенка она пристрастилась к спиртному. Однажды звезда допилась до того, что попала в реанимацию. Только после этого МакSим все же отправилась на лечение в специализированную клинику.