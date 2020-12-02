Эксперт раскрыл подноготную письма Ефремова с раскаянием

Письмо Михаила Ефремова впервые заставило пострадавшую семью понять, что актер искренне сожалеет о содеянном. В письме он полностью признает свою вину, раскаивается и умоляет простить его за все грехи. Однако с этим посланием все вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд.

Графолог Дмитрий Смыслов уверен: актер правда раскаивается, о чем говорит то, как он нажимает на ручку. Когда Ефремов пишет строки о том, что никогда не будет таким, как раньше, "в его словах чувствуется напряжение и серьезное переживание".

Специалист рассказал, что наблюдает за почерком актера уже достаточно долгий период, и он очень изменился, как и личность Михаила Ефремова. По мнению Дмитрия, сначала он просто старался "держаться обособленно", но теперь ищет путь к себе в новых обстоятельствах. Однако дистанция более чем сохранилась, о чем говорит большое количество вежливых обращений и запятых.

Также эксперт отметил, что актер везде по-разному пишет свою фамилию: первая буква иногда печатная, иногда прописная. Это говорит об изменениях, происходящих внутри личности Михаила Ефремова.

Дмитрий Смыслов обратил внимание и на острую тему адвоката, оскорбившего пострадавших. "Нажим на этих строчках отсутствует. Такое ощущение, что пишущий хочет снять с себя ответственность, забыть это, как страшный сон", – считает он. Однако подпись автора была поставлена без всякого нажима, что говорит о том, что здесь не было никакого напряжения. Специалист указал, что здесь, возможно, сказываются актерские навыки Ефремова: когда пишется текст письма, он играет роль, а в конце – только выдох и поклон.

