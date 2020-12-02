Разъяренная фанатка напала на Якубовича: Наклонилась и задрала юбку на голову

В издательстве "Эксмо" выходит книга воспоминаний, которую артист подготовил в честь своего 75-летия. За долгие годы существования программы фанаты неоднократно преследовали Леонида Аркадьевича. Порой ситуации были комичными, иногда даже опасными.
Например, как-то раз во время "Юморины" в Одессе милиция помогала артистам пробраться к отелю. Вокруг была толпа ликующих поклонников, которые обступали плотным кольцом. По словам ведущего "Поле чудес", уже около входа в гостиницу через оцепление прорвалась разъяренная девушка.
Фанатка была настолько рада видеть Леонида Якубовича, что решила во что бы то ни стало получить автограф. Вероятно, с собой у нее не было ручки, поэтому дама вручила телеведущему губную помаду и со словами: "Распишись хоть здесь", – задрала юбку на голову, оголив пятую точку. Артист не растерялся и аккуратно вывел "Поле" на одной половине и "Чудес" – на другой.
Впрочем, это не единственный забавный случай. Как-то раз на Леониде Якубовиче повис пьяный мужчина с требованием расписаться хоть где-нибудь. Чтобы спастись от поклонника, телеведущий заскочил в туалет.
"Ну, как сами понимаете, природа взяла свое, и я, уж извините, тихонько так притерся к писсуару", – пишет бессменный лидер капитал-шоу.
Вдруг в туалете с ноги вышибается дверь и на пороге оказывается уборщица. Она с секунду смотрит на Леонида Якубовича и начинает кричать: "Мартьяновна! Итить сюды! У меня "Поле чудес" ссыть!"
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