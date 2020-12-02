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Переломанной Бузовой озвучили страшный диагноз: Она не могла дышать

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова проделала несомненно большой путь. Решившись на участие в "Ледниковом периоде" Ольга Бузова даже не умела стоять на коньках. Певица работала очень усердно и теперь объективно является одной из самых сильных участниц. Однако один из номеров закончился для звезды крайне печально.
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Из-за полученных ранее травм Ольга Бузова потеряла сознание во время тренировки. Многие СМИ сообщили об этом факте, но тут же появилась толпа сомневающихся в его достоверности. Изданию "КП" удалось достать заключение врачей, выданное Бузовой после обследования. В заключении указано: "переломы задних отрезков 8,9 ребер справа". Источник сообщил, что когда певица приехала в медицинский центр, она "не могла дышать" и была срочно направлена на рентген.

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Теперь все физические нагрузки Ольге Бузовой строго запрещены. Конечно, ни о каком катании на льду речи вообще не идет, так как "рёбра могут поехать и начать давить на лёгкие", а при совсем плохом раскладе могут и проткнуть их. "Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью", – сообщили врачи.

Напомним, не так давно в социальной сети "Инстаграм" возлюбленный звезды проболтался, что не доволен состоянием тела артистки. Он намекнул на то, что Ольга Бузова теперь настолько худая, что ему не нравится.

"Только теперь надо толстеть. Теперь будем набирать вес. Вот скажите, что надо чуть-чуть? Ну, чтобы кости настолько не было видно", – потребовал поддержки поклонников Дава. Главное, чтобы певица теперь восстановилась после всего, а толстеть она, вроде как, совершенно не намерена.


Автор: 2 декабря 2020, 12:01 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
видимо Пугачева диагноз поставила, типа еще раз на федеральный тв выкатишься ребра в легкие провалятся
Гость Жорж
Ответить
Скажите пожалуйста, почему бузиха, ноет опять, что опять высоких оценок захотелось! На фото такую рожу состряпала - ну дайте мне оценку 6:0. На самом деле, Ледниковый период, это не для её, подвинула тварь, действительно нормальные пары заслуживающие больше внимание, чем это оно! Пиар директор отбашлял за эту бездарь, которая не чего толком то и делать то не умеет!
Гость
Ответить
"теперь объективно является одной из самых сильных участниц" ))))ЮМОР типа ))
Гость
Ответить
И с Ледникового периода свалила раньше времени как с Танцев со звездами, я вот прямо уверена была, что именно так и будет, не надо ее брать никуда больше, ничего до конца довести не может, как стала претенденткой на вылет так сразу нашла причину свалить, фууу просто!!!
Гость
Ответить
"Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью", – сообщили врачи.
Пускай выходит.Может одной дебилкой на свете станет меньше.Того и ждем...
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