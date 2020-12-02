Переломанной Бузовой озвучили страшный диагноз: Она не могла дышать

Ольга Бузова проделала несомненно большой путь. Решившись на участие в "Ледниковом периоде" Ольга Бузова даже не умела стоять на коньках. Певица работала очень усердно и теперь объективно является одной из самых сильных участниц. Однако один из номеров закончился для звезды крайне печально.



Из-за полученных ранее травм Ольга Бузова потеряла сознание во время тренировки. Многие СМИ сообщили об этом факте, но тут же появилась толпа сомневающихся в его достоверности. Изданию "КП" удалось достать заключение врачей, выданное Бузовой после обследования. В заключении указано: "переломы задних отрезков 8,9 ребер справа". Источник сообщил, что когда певица приехала в медицинский центр, она "не могла дышать" и была срочно направлена на рентген.

Теперь все физические нагрузки Ольге Бузовой строго запрещены. Конечно, ни о каком катании на льду речи вообще не идет, так как "рёбра могут поехать и начать давить на лёгкие", а при совсем плохом раскладе могут и проткнуть их. "Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью", – сообщили врачи.

Напомним, не так давно в социальной сети "Инстаграм" возлюбленный звезды проболтался, что не доволен состоянием тела артистки. Он намекнул на то, что Ольга Бузова теперь настолько худая, что ему не нравится.

"Только теперь надо толстеть. Теперь будем набирать вес. Вот скажите, что надо чуть-чуть? Ну, чтобы кости настолько не было видно", – потребовал поддержки поклонников Дава. Главное, чтобы певица теперь восстановилась после всего, а толстеть она, вроде как, совершенно не намерена.





