Друг рассказал о жутких страданиях Джигарханяна перед смертью

Друг великого артиста Никита Симонян рассказал, что уже на юбилее в начале октября "было видно, что он угасал". Он был "немногословен": либо не хотел говорить, либо просто не мог, потому что было очень тяжело. Симонян рассказал, что врачи уговаривали его не встречаться с большим количеством людей из-за состояния и пандемии. "Но он решил. Фактически он пришел прощаться. С театром, труппой, зрителями, со всеми. Мне кажется, он уже понимал и предчувствовал", – считает Никита Симонян.
Друг Армена Джигарханяна также рассказал, что после праздника несколько раз звонил и интересовался его здоровьем, но актеру было нехорошо. Известно, что за жизнь боролись до последнего, и умер он в шесть часов утра.
Никита Симонян считает, что "эта стерва Виталина способствовала тому, что он раньше времени ушел". Он утверждает, что артист не знал, как быть с тем, что их развод обсуждают все.
Также он упомянул, что, как великий, он заслуживает Новодевичьего кладбища. Однако лежать рядом с покойной дочерью на Ваганьковском – это его желание. "Это была его вечная боль", – уверен Симонян.
Напомним, Елена Джигарханян грезила о том, чтобы пойти по стопам легендарного папы. Однако она ушла из жизни в двадцать три года, отравившись угарным газом. До самого последнего дня около Армена Джигарханяна стояла ее фотография.
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