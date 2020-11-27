"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна

Вид звезды сразу спровоцировал целый поток слухов. СМИ писали, что якобы на празднике Армен Борисович уже совершенно не мог говорить и никого не узнавал. Масла в этот огонь добавили и постоянные напоминания о том, что после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской звезда не посещает светские мероприятия и проводит очень много времени в больницах.
После смерти артиста Виталина рассказала, что уверена: если бы он был с ней до конца, она бы не позволила ему сесть в кресло. Экс-супруга считает, что в смерти Армена Джигарханяна нужно винить окружение звезды, образовавшееся после их разрыва.
Интересно, что о людях, окружавших великого актера, высказался и писатель Эдвард Радзинский. Известно, что они с Арменом были близкими друзьями, но их общение практически сошло на нет в последнее время. Он упомянул, что пытался связаться с Джигарханяном, но поговорить им так и не дали.
"Кошмар.
Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно.
Об этом обязательно начнут говорить", – написала певица Наталья Ветлицкая на
своей странице в социальной сети. Ей достаточно быстро ответила Цымбалюк-Романовская,
сообщив, что правду она уже знает , и эта правда "страшная".
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