Варнава высказалась о домашнем насилии: Приходилось себя защищать

Екатерина Варнава стала новой гостьей шоу "вМесте". Знаменитость рассказала о том, как боролась с комплексами и защищала себя от нападок окружающих.

По словам актрисы, в юности ее постоянно травили. Особенно доставалось звезде за внешность: девушка очень рано выросла, в переходном возрасте появился лишний вес и прыщи. Все это не уходило от внимания окружающих. Как отметила Екатерина Варнава, подростковые комплексы до сих пор аукаются, но назвать себя жертвой она не готова.

Юмористка заявила, что всегда умела постоять за себя. Причем часто ей требовалось лезть в драку, чтобы защитить свою честь. "Приходилось именно на физическом уровне себя защищать", – рассказала артистка.

Также Екатерина Варнава никогда не допускала насилия со стороны парней – тут же пресекала все попытки поднять на нее руку. По словам звезды, один из возлюбленных однажды попробовал замахнуться, но тут же получил "ответочку".

Справиться с частью комплексов помогли выступления. Во время импровизаций с командой КВН девушка раскрывалась по-настоящему. Как отметила Екатерина Варнава, для нее сцена как терапия. "И чтобы они ни думали, я буду делать ровным счетом то, что хочу и как я придумала", – заявила артистка.

Несмотря на веселый нрав и прекрасные комедийные работы, актриса мечтает о большой драматической роли. По словам Екатерины Варнавы, многие друзья видят в ее взгляде грусть. Звезда объясняет это просто: за последнее время пережила много потерь. "Но на сегодняшний момент я счастливая", – подытожила артистка.