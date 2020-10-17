"Господи, какой срам!": Варнаву публично потрогали за грудь

Екатерина Варнава развеселила подписчиков в инстаграм-канале. Юмористка поделилась комичным видео, на котором швейцар трогает ее грудь.

Звезда показала фанатам юмористическое видео о важности специального браслета, который позволяет проходить на мероприятия. На камеру девушка разыграла сценку между собой и швейцаром отеля, который ни в какую не пропускал Екатерину Варнаву в помещение без проходного браслета.

Когда мужчина коснулся ладонью груди юмористки, она ответила провокацией. "Господи, какой срам! Еще раз потрогай!", – высказалась артистка. В заключении видео Екатерина позвонила подруге и попросила вручить ей нужный браслет.

Подписчики Екатерины Варнавы высоко оценили юмористическую сценку и прокомментировали пост многочисленными смайликами. "Можно смотреть бесконечно", "За такую звездную сисю он обязан был пропустить и руку не мыть", "Всегда смотрю на Вас с удовольствием и улыбкой", "Ржу не могу)))) раз 10 пересмотрела!!!!", – заявили поклонники знаменитости.

Напомним, что актрисе 35 лет. Несколько раз она делала серьезные пластические операции для того, чтобы скорректировать черты лица и добиться идеальной внешности. Артистка не жалеет о произошедших изменениях и довольна результатом. За время сценической карьеры звезда сильно похудела и преобразилась. Сейчас Екатерина Варнава в разводе, детей у нее нет.