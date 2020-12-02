Завещание аннулировать: наплевавший на сына известный актер признан недееспособным

Олега Борецкого зрители помнят по картинам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь". Его странная и скоропостижная – в 56 лет! – смерть стала шоком не только для поклонников, но и для единственного сына. Похоронив отца, он решился судиться с его женой за элитные квадратные метры в центре Первопрестольной.



После смерти Борецкого выяснилось, что все имущество он оставил своей новой жене, плевав на родного сына и лишив его всего. "Эта его жена – женщина состоятельная, – уверяет Илья. – По приблизительным подсчетам ее имущество, включая дачу на Рублевке, оценивается в 100 миллионов. Теперь она хочет получить еще 150 миллионов от моего отца".

"Я написал несколько заявлений в правоохранительные органы, – сообщил "Дни.ру" Илья Борецкий. – Во-первых хочу выяснить все обстоятельства скоропостижной смерти папы. Во-вторых, оспорить его столь странное завещание".

Илья уверяет что в этой семейной тяжбе уже есть серьезные подвижки. "Эксперты установили, что отец был недееспособен и не мог подписывать акты дарения, завещания, – говорит Борецкий. – Это дает мне основания оспорить его волю. Правда, пока из-за пандемии проверки компетентными органами задерживаются".

А бороться Борецкому есть за что – речь идет про две большие элитные квартиры в самом центре Москвы. 84 метра на Большой Никитской улице и 104 метра на Малой Дмитровке стоят сегодня не менее 150 миллионов рублей. "Через суд я буду добиваться раздела имущества поровну с женой моего отца, – рассказал о своих требованиях Илья. – Надеюсь, справедливость восторжествует",

Он признается, что и помимо квартир есть сокровища – у отца были прижизненные издания Лермонтова и Достоевского, редкие иконы, бесценная переписка с братьями Стругацкими. Но получить что-то здесь Илья даже не рассчитывает, зная скупость и неприязнь жены отца к нему.