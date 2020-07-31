Коварная сожительница актера Борецкого лишила жилья его единственного сына

Олег Борецкий, знакомый зрителям по фильмам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", умер в июне. По закону вступить в наследство всем имеющим на это право можно лишь спустя полгода. Однако сожительница актера уже пытается прибрать к рукам "золотые" квадратные метры.

Изумлению сына актера Илье Борецкого не было предела, когда на сервисе по продаже и аренде недвижимости "Циан" он увидел лот 71767 с предложением снять "впервые после ремонта светлую и уютную трехкомнатную квартиру общей площадью 87 квадратных метров в кирпичном доме на Никитском бульваре".



За 210 тысяч рублей в месяц гарантируются "великолепный вид на городскую панораму, приятная входная группа, круглосуточное видеонаблюдение, наземный паркинг во дворе под шлагбаумом". И вишенка на торте – "семьям с детьми рады".

"При этом мне, родному сыну актера Олега Борецкого, почему-то никто не рад, – отметил Илья. – Хотя никаких прав сдавать эту квартиру сожительница моего отца Зоя Матвеевская не имеет ни по закону (без права на собственность), ни по совести!"

Есть и еще одно обстоятельство, которое огорчает сына артиста. "Из квартиры исчез уникальный архив семьи, где были бесценные вещи, – уточнил Илья. – Их просто могли выкинуть на помойку, как в свое время были выброшены все платья балерины Ольги Лепешинской".

"Открывая на сайте фотографии квартиры, предоставленные для будущих жильцов, сейчас можно увидеть лишь абсолютно пустые комнаты, – удивился Илья. – Из личного архива семьи Олега Борецкого исчезло имущество, которое при минимальных подсчетах составляет более четырех миллионов рублей. Моральный ущерб не берется в расчет".