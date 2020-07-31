Коварная сожительница актера Борецкого лишила жилья его единственного сына

Изумлению сына актера Илье Борецкого не было предела, когда на сервисе по продаже и аренде недвижимости "Циан" он увидел лот 71767 с предложением снять "впервые после ремонта светлую и уютную трехкомнатную квартиру общей площадью 87 квадратных метров в кирпичном доме на Никитском бульваре".
За 210 тысяч рублей в месяц гарантируются "великолепный вид на городскую панораму, приятная входная группа, круглосуточное видеонаблюдение, наземный паркинг во дворе под шлагбаумом". И вишенка на торте – "семьям с детьми рады".
"При этом мне, родному сыну актера Олега Борецкого, почему-то никто не рад, – отметил Илья. – Хотя никаких прав сдавать эту квартиру сожительница моего отца Зоя Матвеевская не имеет ни по закону (без права на собственность), ни по совести!"
Есть и еще одно обстоятельство, которое огорчает сына артиста. "Из квартиры исчез уникальный архив семьи, где были бесценные вещи, – уточнил Илья. – Их просто могли выкинуть на помойку, как в свое время были выброшены все платья балерины Ольги Лепешинской".
"Открывая на сайте фотографии квартиры, предоставленные для будущих жильцов, сейчас можно увидеть лишь абсолютно пустые комнаты, – удивился Илья. – Из личного архива семьи Олега Борецкого исчезло имущество, которое при минимальных подсчетах составляет более четырех миллионов рублей. Моральный ущерб не берется в расчет".
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