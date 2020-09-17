Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
партнеры
Четверг
17 сентября
Лента новостей
04:17
Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов
02:26
"Это больная тема": муж-футболист откровенно об отношениях с Марией Погребняк
00:19
"Ослепило от ударной дозы понтов": россияне высмеяли длинноволосого Пригожина
22:03
Любовница показала интимное видео с Тарзаном
21:56
Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко
21:53
Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии
21:40
В Москве при ДТП опрокинулась машина скорой помощи
21:19
"Пил и тратил бешеные деньги": шокирующие подробности из жизни умершего солиста "Ласкового мая"
21:06
Информация о возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака не подтвердилась
20:39
Лукашенко назвал причастные к "беломайдану" страны
20:02
Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
19:51
Миллионер с рождения: что достанется сыну Петросяна
19:50
Дело Ефремова могут пересмотреть
19:29
Концерты "Песни Победы" Хора Турецкого и группы Soprano пройдут в сентябре в семи странах
19:13
Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе
18:39
Лукашенко попросил у Шойгу новое оружие
18:27
Уфимские врачи смогли пришить ногу фермеру после несчастного случая
18:14
"Придется занимать деньги": сын Сафронова о происшествии на отдыхе
18:11
Узнавшая о беременности Риз Уизерспун пришла в ужас
17:56
Родители Тесака требуют возбудить дело об убийстве
17:42
"Укрощение": довольный Алексей Панин прижал Катерину Шпицу
17:23
Актер сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" завершил карьеру после позорного провала
17:23
Поплавская вступилась за Федосееву-Шукшину: Пусть история невероятной жадности закончится
17:22
Побои и запрещенные препараты: всплыли данные из жизни нового адвоката Ефремова
17:20
Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии
17:13
Жизнь продолжается: раздетого вдовца Норкиной застукали с новой прелестницей
17:00
Эксперт о тяжелейшем состоянии Бориса Моисеева: Прикован к постели
16:56
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
16:55
"Зовите! Я готова": Заворотнюк заявила о решении пойти на ТВ
16:50
"Поспешила выйти замуж и сгорела": Юлиан прочит Азизе печальную участь Легкоступовой
16:49
Бывшего адвоката Ефремова обвинили в захвате чужой квартиры
16:37
Эксперт: Путин дал Лукашенко два месяца для решения политического кризиса
16:21
Женские ботфорты: актер "Содержанок" поразил гостей "Кинотавра"
16:17
В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко
16:13
Сын Пугачевой поразил физическими способностями
16:06
Появилась информация о разводе после признания Тарзана в измене Королевой
15:59
Народ разинул рот при виде дочери Виторгана: Вошла в раж!
15:50
Готовился к смерти: звезду "Сталинграда" после инсульта бросила избранница
15:38
Бледанс указала на разрушившую ее третий брак женщину: Она уже поплатилась
15:37
Врачи забрали у зараженной коронавирусом 83-летней звезды дыхательный аппарат
15:36
В Татарстане при пожаре погибли 2 человека
15:17
"Мать до сих пор хранит верность Евгению": пронзительные откровения внебрачной дочери Осина
15:15
"Попробуйте поставить себя на мое место": борющаяся с раком Заворотнюк обратилась к народу
15:08
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
14:54
"Скатилась на дно": Седокова взвыла из-за гнусного предательства
14:54
Пригожин пожаловался на стряпню Валерии: Вынужден ехать в ресторан
14:53
Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы
14:49
Оставшаяся в одиночестве Зудина горько пожалела о принятом решении
14:41
"Телемания-2020" анонсировала прием заявок!
14:40
Историку Соколову продлили арест
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о риторике Тихановской: Все это уже проходили на Майдане
Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата
"Богиня": похудевшая Лолита вызвала восторг
Федосеева-Шукшина заявила о пропаже крупной суммы денег
Политолог: Из-за позиции Евросоюза положение Лукашенко остается достаточно проблемным
"Я изменил своей жене": сенсационное признание мужа Наташи Королевой
Шоу-бизнес
Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов

Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов

Фото: Creativ Studio Heinemann/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Олега Борецкого зрители помнят по фильмам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь". Его внезапная – в 56 лет! – смерть стала шоком для поклонников. А для сына известного актера уход отца оказался поводом для обращения в суд. И ведь есть, что отстаивать.
прочитано 125 раз

На Илью Борецкого вдруг все навалилось разом. "Мама оказалась в больнице – ей сделали две сложные операции на ногах, я тащу на себе брата и 87-летнюю бабушку, – вздыхает сын Борецкого. – А теперь еще и суд с мачехой предстоит".

ПО ТЕМЕ

Коварная сожительница актера Борецкого лишила жилья его единственного сына

Следственный комитет ответил на запрос об обстоятельствах внезапной смерти актера Борецкого

Лишенного наследства сына запретили приглашать на похороны актера Борецкого

После смерти отца он узнал, что Олег Борецкий все движимое и недвижимое имущество оставил своей новой жене, лишив сына даже копейки. "Эта его жена – женщина, мягко говоря, не бедная, – рассказал Илья. – По приблизительным подсчетам ее имущество, включая дачу на Рублевке, оценивается в 100 миллионов. Теперь она хочет получить еще 150 миллионов от моего отца".

В эту сумму, как заверил Илья Борецкий, входит не только две хорошие квартиры в центре столицы, но и их наполнение. "Прижизненные издания Лермонтова и Достоевского на аукционах стоят около двух миллионов рублей, – считает Илья. – Были у отца и три редкие иконы, каждая из которых оценивается от 3 до 6 миллионов. Была картина, стоимостью около пяти миллионов. И это я еще не подсчитал стоимость бумаг отца, той же его бесценной переписки с братьями Стругацкими".

Илья Борецкий уверяет, что при жизни его отец планировал часть своего добра передать в музей, но не успел. И теперь по суду намерен оспорить его завещание – претендует на половину от 150 миллионов рублей." Я думаю, половина мне принадлежат по праву. К тому же многие друзья моего покойного отца полагают, что вырывать у единственного сына все, что напоминало ему о родной семье, – верх человеческой алчности", – возмущается лишенный наследства сын актера.

Автор: 17 сентября 2020, 04:17

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко
Лукашенко назвал причастные к "беломайдану" страны
Лукашенко попросил у Шойгу новое оружие
Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии

Шоу-бизнес

Любовница показала интимное видео с Тарзаном
"Пил и тратил бешеные деньги": шокирующие подробности из жизни умершего солиста "Ласкового мая"
Миллионер с рождения: что достанется сыну Петросяна
Дело Ефремова могут пересмотреть

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

"Я изменил своей жене": сенсационное признание мужа Наташи Королевой

Стриптизер сделал официальное заявление
Шоу-бизнес

Сраженной инсультом известной певице вырезали половину мозга

Артистка была в коме два года
Шоу-бизнес

"Ты в раю": сын Королевой отреагировал на слухи об измене отца

Парень пытается уйти в творчество
Шоу-бизнес

Стриженова трогательно простилась с умершей матерью: Наконец встретится с папой

Звезда скучает по родительнице

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+