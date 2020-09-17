Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов

Олега Борецкого зрители помнят по фильмам "Внимание! Всем постам...", "Из жизни капитана Черняева", "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь". Его внезапная – в 56 лет! – смерть стала шоком для поклонников. А для сына известного актера уход отца оказался поводом для обращения в суд. И ведь есть, что отстаивать.



На Илью Борецкого вдруг все навалилось разом. "Мама оказалась в больнице – ей сделали две сложные операции на ногах, я тащу на себе брата и 87-летнюю бабушку, – вздыхает сын Борецкого. – А теперь еще и суд с мачехой предстоит".

После смерти отца он узнал, что Олег Борецкий все движимое и недвижимое имущество оставил своей новой жене, лишив сына даже копейки. "Эта его жена – женщина, мягко говоря, не бедная, – рассказал Илья. – По приблизительным подсчетам ее имущество, включая дачу на Рублевке, оценивается в 100 миллионов. Теперь она хочет получить еще 150 миллионов от моего отца".

В эту сумму, как заверил Илья Борецкий, входит не только две хорошие квартиры в центре столицы, но и их наполнение. "Прижизненные издания Лермонтова и Достоевского на аукционах стоят около двух миллионов рублей, – считает Илья. – Были у отца и три редкие иконы, каждая из которых оценивается от 3 до 6 миллионов. Была картина, стоимостью около пяти миллионов. И это я еще не подсчитал стоимость бумаг отца, той же его бесценной переписки с братьями Стругацкими".

Илья Борецкий уверяет, что при жизни его отец планировал часть своего добра передать в музей, но не успел. И теперь по суду намерен оспорить его завещание – претендует на половину от 150 миллионов рублей." Я думаю, половина мне принадлежат по праву. К тому же многие друзья моего покойного отца полагают, что вырывать у единственного сына все, что напоминало ему о родной семье, – верх человеческой алчности", – возмущается лишенный наследства сын актера.