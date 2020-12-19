"Наш развод – это спектакль": Джигурда снова женится

В период бушующей пандемии коронавируса кто-то тихо отсиживается дома, а кто-то закатывает масштабные вечеринки. Вот и Анна Калашникова решила не отставать от бесстрашной группы и устроила публичную презентацию своего музыкального альбома. Неожиданным гостем стал не только Никита Джигурда, но и его пассия.

На торжество, посвященное творческому успеху Калашниковой, музыкант мечтал привести мать своих детей. Напомним, Джигурда уже был женат на Анисиной, однако их брак громко распался.

По словам самого исполнителя, их отношения похожи на сказку, а развод – это всего лишь еще один пиар-ход. Дело в том, что артист подвергался общественной травле. Был период, когда Джигурда опасался выходить на улицу и обращался за помощью к личной охране.

"У нас с Мариночкой прекрасные отношения. А наш развод – просто спектакль, который мы вынуждены были сыграть. Мне стали поступать серьезные угрозы и какие-то немыслимые обвинения в связи с делом о наследстве моей кумы", – рассказал Никита.

Стоит отметить, что новой родственницей певца стала миллионерша Людмила Браташ. Она умерла около пяти лет назад в США. Все имущество она завещала Джигурде и его спутнице.

Поговаривают, что Браташ была убита. Да и вся семья богачки уверена, что в этом деле слишком много белых пятен. Сейчас Никита снова возобновил расследование и обратился в прокуратуру. По словам артиста, когда-то ему намекнули, что он влез в дело "против черных риелторов". В тот момент и был разыгран развод с Анисиной.

Мария уехала жить во Францию, но все еще осталась венчанной супругой Никиты. Правда, возлюбленные не виделись уже девять месяцев, но это не мешает им ежедневно общаться и делиться новостями.

23 февраля 2021 года состоится повторная свадьба певца и фигуристки. Конечно, это произойдет, если бушующая пандемия коронавируса не внесет свои коррективы.