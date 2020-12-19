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"Наш развод – это спектакль": Джигурда снова женится

Никита Джигурда. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В период бушующей пандемии коронавируса кто-то тихо отсиживается дома, а кто-то закатывает масштабные вечеринки. Вот и Анна Калашникова решила не отставать от бесстрашной группы и устроила публичную презентацию своего музыкального альбома. Неожиданным гостем стал не только Никита Джигурда, но и его пассия.
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На торжество, посвященное творческому успеху Калашниковой, музыкант мечтал привести мать своих детей. Напомним, Джигурда уже был женат на Анисиной, однако их брак громко распался.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Марина Вячеславовна Анисина

Марина Вячеславовна Анисина фигуристка, олимпийская чемпионка

По словам самого исполнителя, их отношения похожи на сказку, а развод – это всего лишь еще один пиар-ход. Дело в том, что артист подвергался общественной травле. Был период, когда Джигурда опасался выходить на улицу и обращался за помощью к личной охране.

"У нас с Мариночкой прекрасные отношения. А наш развод – просто спектакль, который мы вынуждены были сыграть. Мне стали поступать серьезные угрозы и какие-то немыслимые обвинения в связи с делом о наследстве моей кумы", – рассказал Никита.

Стоит отметить, что новой родственницей певца стала миллионерша Людмила Браташ. Она умерла около пяти лет назад в США. Все имущество она завещала Джигурде и его спутнице.

Поговаривают, что Браташ была убита. Да и вся семья богачки уверена, что в этом деле слишком много белых пятен. Сейчас Никита снова возобновил расследование и обратился в прокуратуру. По словам артиста, когда-то ему намекнули, что он влез в дело "против черных риелторов". В тот момент и был разыгран развод с Анисиной.

Мария уехала жить во Францию, но все еще осталась венчанной супругой Никиты. Правда, возлюбленные не виделись уже девять месяцев, но это не мешает им ежедневно общаться и делиться новостями.

23 февраля 2021 года состоится повторная свадьба певца и фигуристки. Конечно, это произойдет, если бушующая пандемия коронавируса не внесет свои коррективы.

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Автор: 19 декабря 2020, 12:47 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

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