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"Ты просто жалкая фальшивка": Меган Маркл сравнили с ее злейшим врагом

Меган Маркл. Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Накануне Меган Маркл впервые вышла на связь после того, как сообщила миру о пережитом выкидыше. Новое обращение супруги принца Гарри появилось на сайте CNN. В видео звезда поблагодарила людей, самоотверженно борющихся с коронавирусом.
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В ролике шла речь о волонтерах, врачах, медсестрах и всех неравнодушных людях. Как отметила герцогиня Сассекская, в эти сложные времена важно не бросать тех, кто остался с проблемой один на один. Бывшая актриса подчеркнула, что нужно обеспечить маломобильные группы граждан всем необходимым: продуктами, лекарствами.

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 Новости королевской семьи Британии

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На видео Меган Маркл предстала в блузе нежно-лилового. Волосы супруга принца Гарри собрала в пучок, выпустив две прядки спереди. Легкий макияж герцогини сделан в тон одежде, с акцентом на губах. Стоит отметить, что ролик был снят в саду дома актрисы в Калифорнии.

Поклонники королевской семьи Британии тут же нашли сходство Меган Маркл с Кейт Миддлтон. По словам пользователей Сети, несколько недель назад жена принца Уильяма также сменила стиль, добавив в образ немного красок.

"Скопировала стиль Кэтрин – прическу и макияж. Меган, ты просто жалкая фальшивка!" – пишут в комментариях к видео.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон считают врагами. Якобы супруги принцев только на публике делают вид, что ладят, а в жизни даже не общаются. Также недавно стало известно, что Уильям попросил жену быть более открытой, поставив в пример супругу брата.

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Автор: 16 декабря 2020, 06:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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