"Ты просто жалкая фальшивка": Меган Маркл сравнили с ее злейшим врагом

В ролике шла речь о волонтерах, врачах, медсестрах и всех неравнодушных людях. Как отметила герцогиня Сассекская, в эти сложные времена важно не бросать тех, кто остался с проблемой один на один. Бывшая актриса подчеркнула, что нужно обеспечить маломобильные группы граждан всем необходимым: продуктами, лекарствами.
На видео Меган Маркл предстала в блузе нежно-лилового. Волосы супруга принца Гарри собрала в пучок, выпустив две прядки спереди. Легкий макияж герцогини сделан в тон одежде, с акцентом на губах. Стоит отметить, что ролик был снят в саду дома актрисы в Калифорнии.
Поклонники королевской семьи Британии тут же нашли сходство Меган Маркл с Кейт Миддлтон. По словам пользователей Сети, несколько недель назад жена принца Уильяма также сменила стиль, добавив в образ немного красок.
"Скопировала стиль Кэтрин – прическу и макияж. Меган, ты просто жалкая фальшивка!" – пишут в комментариях к видео.
Стоит отметить, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон считают врагами. Якобы супруги принцев только на публике делают вид, что ладят, а в жизни даже не общаются. Также недавно стало известно, что Уильям попросил жену быть более открытой, поставив в пример супругу брата.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?