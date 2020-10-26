"Глобальные перемены": Кожевникова сделала заявление после пропажи

Наконец, звезда вышла на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Она заявила, что более 10 дней провела в информационном детоксе. Артистка отдыхала от соцсетей, и ей очень понравился этот опыт. Депутат пообещала, что в скором времени объяснит поклонникам, что с ней происходит. "Глобальные перемены", – отметила Мария Кожевникова.
Актриса заявила, что у нее произошло неприятие многих внешних факторов и информационного поля. Она уверена, что для здоровья в современном мире необходимо не реагировать на внешние раздражители. "Хаос, который происходит вокруг, я ощущаю настолько сильно, что мне впервые по-человечески страшно", – призналась артистка.
Мария Кожевникова отметила, что сейчас много читает. Причем основной интерес для нее представляют книги по психологии, истории – именно там звезда ищет ответы на свои вопросы.
Поклонники поддержали актрису. "Очень тревожно на душе. Не знаешь, что будет завтра (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тоже увлеклась психосоматикой и читаю позитивные настрои! Сейчас главное успокоиться и верить что все будет хорошо", "Только думала об этом, вокруг одни негативные новости. Хоть вообще не пользуйся интернетом", – написали в комментариях.
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