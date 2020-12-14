"Ты не в тренде": взбешенная Лолита приструнила Соседова

Недавно на "НТВ" вышла новая программа телевизионного шоу "Суперстар". Последнее время передача постоянно сопровождается громкими скандалами ведущей Лолиты Милявской и Сергея Соседова. Не обошлось без конфликта и на этот раз: певице пришлось резко ответить критику.



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