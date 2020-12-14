"Ты не в тренде": взбешенная Лолита приструнила Соседова

Соседов негативно отозвался о выступлении бывшей солистки группы "Комбинация" Татьяны Ивановой. Она исполнила композицию "Как ты там" и посвятила ее покойным брату и отцу. Критик стал единственным членом жюри, который остался недоволен номером.
"В исполнении не было драматургии. Как начала – мрачно со слезой, так и закончила. Не повысила градус страдания. Голос в конце должен был сорваться или уйти в шепот", – высказался он. Слова Соседова огорчили не только Татьяну, но и ведущую шоу, ей стало обидно за певицу. "Будем считать, что я тебя не слышала, – закричала Лолита Милявская. – Это вкусовщина. И обрати внимание, что твои коллеги собираются тебе парировать".
Критик пояснил, что его оценки, действительно, строгие. Однако он уверен: если музыканты не готовы к этому, им нечего делать на шоу. "Я боюсь, ты не в тренде! Не понимаешь тенденций в современной музыке", – раскритиковала Лолита Соседова. "Сережа, мне 57 лет, а я тебя слушаю, и у меня ощущении, что я говорю с бабкой, которой 180", – высказалась ведущая.
Напомним, ранее Лолиту Милявскую поддержал отец Жанны Фриске, приехавший на съемки программы. Он рассказал, что по Сергею Соседову сразу видно, когда он намерен начать нападки на людей, а его высокомерию нет предела. Отец звезды считает, что Лолита – молодец, все делает правильно, потому что критика нужно ставить на место.
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